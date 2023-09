¿"La culpa la tiene el bloqueo"? Cubanos de la isla explican por qué el embargo no es responsable de la pobreza

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel arremetió de nuevo contra lo que llamó las “medidas coercitivas” y la “despiadada guerra económica” de Estados Unidos, durante su intervención en la 78 Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

“El cubano de a pie está consciente de que el embargo de Estados Unidos no es el causante de la situación calamitosa que hay en el país porque, en primer término, Estados Unidos es uno de los principales países que más alimentos ha vendido a Cuba en los últimos tiempos, generalmente está entre los cinco primeros países que vende alimentos, el pollo principalmente, y últimamente ha entrado café y han entrado otros productos más que, incluso, en algunos mercados cubanos se pueden ver”, afirmó a Radio Martí el periodista Orlando Freyre Santana, residente en La Habana.

“El problema es que los regímenes como el cubano, necesitan siempre tener un enemigo externo para justificar su fracaso y ese enemigo interno, es el embargo”, recalcó.

La escasez de alimentos y medicinas ha alcanzado niveles altos en la Isla y ha espoleado un nuevo éxodo masivo. El mandatario culpó de la crisis migratoria actual a la intensificación de “la hostilidad” del país norteño.

“La condición de vida pésima que tenemos hoy por hoy los cubanos, que la tenemos hace 64 años, pero un poquito más brutal ahora, no se debe, precisamente, al supuesto bloqueo, que pregonan los políticos aquí en Cuba. Ningún país quiere hacer negocios con los dirigentes del país por mala paga que son, le deben a todo el mundo, por eso es que no hay nada en este país y este país dejó de ser un país que producía a ser un país que no produce nada y al no producir nada no puede tener ningún tipo de economía”, indicó el guantanamero Luis Noa Silva.

“Pero tampoco permite que los ciudadanos tengan un negocio libre, no le da ningún tipo de posibilidad de desarrollo al cubano”, apuntó.

Díaz-Canel culpó al embargo por las protestas masivas del 11 de julio de 2021 pero no mencionó la falta de libertades en el país, incluidas las libertades económicas. Tampoco mencionó que el embargo permite ciertas transacciones, como el envío de ayuda humanitaria y remesas a Cuba.

“La pésima condición que tenemos no se debe al bloqueo. No hay bloqueo, existen políticos corruptos en este país que lo han sumido en la miseria, en el hambre y en el desespero que tienen hoy los cubanos que quedan aquí”, dijo Noa en referencia a la estampida de los habitantes de la Isla hacia otras latitudes.

Desde 2003 y hasta julio de 2023 las exportaciones en productos de salud de Estados Unidos hacia Cuba han sido del orden de los 37.066.838 dólares, según muestra el informe del Consejo Económico y Comercial Cuba-EEUU.

“El embargo puede ser que entorpezca algunos vínculos del país como empresas navieras, digamos con algunos bancos y que, en algún momento, no pueda entrar una pieza de repuesto al país, pero para el cubano de a pie, para lo que es el consumo, yo no veo que el embargo haya sido un factor determinante en el estado de cosas que se encuentra la economía cubana”, insistió Freyre Santana.

La población cubana escucha en los medios oficiales las constantes justificaciones del régimen sobre los descalabros económicos y son pocos los que se atreven a decir lo que piensan.

“A ver, yo no entro en temas políticos, pero no es que no esté en contra de muchas de las cosas que se dan aquí en mi país: estamos pasando necesidades, pero yo diría que no es tanto por el embargo, es por los malos gobernantes porque si fuera por el embargo en la tienda no hubiera de todo y aquí en la tienda hay de todo, pero solamente puede comprar el que tenga familias en Miami”, lamentó la matancera Rosa María Cruz Espinosa.

“Soy licenciada en Educación, soy una profesional. El sueldo no me alcanza. Tengo una hija de 15 años que está en el preuniversitario y me las veo negras para que mi hija tenga las cosas que tiene que tener. Es que mi salario no me da”.

Otros cubanos preguntados por Radio Martí si creen que el “bloqueo” los coloca en la posición de miseria que tiene el país, eludieron una respuesta o como Enrique Milanés de Artemisa, contestaron con un galimatías:

“Bueno, de cierta manera sí, en realidad a mí no me conciernen los temas de política, ¿eh? Sé que hay cosas malas y hay cosas buenas, hay veces que no tenemos alimentos porque no salimos a buscarlos porque no trabajamos. ¿Me hago entender?”

En la década de los 90, se hizo popular en Cuba la frase “la culpa la tiene el bloqueo”, en son de burla a la tradicional costumbre del gobierno de atribuir los errores al tan llevado y traído embargo estadounidense.