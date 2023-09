EEUU permitiría líneas de crédito para ayudar a mipymes en Cuba

Se espera que la Administración Biden anuncie medidas que permitan a los estadounidenses ayudar directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba (mipymes), incluso que autorice préstamos a estas compañías, indican reportes de prensa.

Este sábado, el diario The Palm Beach Post reportó sobre una reunión en la ciudad de Doral, en el sur de Florida, con empresarios cubanos "que pidieron no ser identificados por su nombre" y un grupo de estadounidenses, entre los que destaca Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, Grupo de Estudio sobre Cuba en Washington, D.C.

Según afirma el diario, los dueños de las mipymes estaban interesados en el acceso a mayores fuentes de capital desde EEUU y citaron entre los principales obstáculos para el crecimiento de sus empresas "el terrible estado de la infraestructura" de Cuba y "el prácticamente inexistente sistema bancario".

Herrero mencionó que tras el levantamiento popular del 11 de julio del 2021, el régimen anunció que abriría las posibilidades para la inversión de empresarios exiliados.



"El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que hace cumplir muchas de las normas del embargo estadounidense en virtud de la Ley de 1996 Ley Helms-Burton, parece lista para dictar normas sobre créditos a pymes", indicó The Palm Beach Post. De aprobarse esta normativa, pudiera aumentar la participación de cubanoamericanos en negocios en la isla comunista, aseguró la publicación.

Un reporte de Bloomberg este domingo hace una afirmación similar: "La administración del presidente Joe Biden se dispone a aliviar las restricciones a Cuba para permitir un mayor apoyo financiero de Estados Unidos a las pequeñas empresas, un paso limitado para tratar de ayudar a las empresas privadas que luchan por sobrevivir en la destrozada economía de la isla".

A una pregunta de Martí Noticias sobre el tema, el Departamento de Estado ni confirmó ni negó la información, aunque reiteró la voluntad de EEUU de apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad.



"Los empresarios continúan abogando por formas significativas y prácticas en las que el gobierno de Estados Unidos pueda apoyar su crecimiento. La política de esta Administración es tomar medidas para apoyar al pueblo cubano y promover la prosperidad económica independiente, al tiempo que se restringe, en la mayor medida posible, cualquier beneficio para el ejército cubano", respondió un portavoz de la Cancillería estadounidense.



El vocero recordó que en mayo de 2022, la Administración Biden anunció varias medidas políticas encaminadas a empoderar al pueblo cubano, fomentar el espíritu empresarial en la isla y permitir a las familias volver a conectarse entre sí, "todo ello mientras se seguía negando recursos al ejército cubano", recalcó.

"Creemos que el sector privado es la mejor esperanza de Cuba para generar desarrollo económico y empleo para mejorar los niveles de vida del pueblo cubano y reducir los altos niveles actuales de migración", concluyó el portavoz del Departamento de Estado.

Citado por The Palm Beach Post, el excongresista demócrata de Miami y actual consultor sobre comercio con Cuba Joe García dijo que el espíritu empresarial es un punto de interés común entre los cubanos en la isla y los del exilio, "y esto es parte del gran éxito del sur de Florida: el espíritu empresarial", afirmó el exlegislador cubanoamericano.



De acuerdo al diario, en el almuerzo, los empresarios cubanos también fueron recibidos con una dosis de escepticismo acerca de las ganancias que obtendría el régimen con este financiamiento, o de que se trate de una autorización circunstancial.

El viernes, en entrevista con el abogado e influencer cubanoamericano Guennady Rodríguez Delgado, conductor del canal 23yFlagler, Joe García fue cuestionado acerca de la posibilidad de que sean anunciadas nuevas medidas sobre Cuba.

"Yo pienso que hay buen chance de que, próximamente, vamos a ver un espacio más para ayudar a la sociedad civil, la familia independiente y, en particular, los emprendedores cubanos", afirmó el excongresista demócrata.

"Espero que, en los próximos días, con un poquito de suerte, vendrá una cosa que yo pienso que se ha estado estudiando por mucho tiempo, que es cómo ayudar a los emprendedores cubanos y cómo darle más facilidades al financiamiento para que estos negocios puedan florecer", afirmó García en la entrevista con Rodríguez Delgado.

El economista Mauricio de Miranda dijo a Martí Noticias que, de ser anunciadas las medidas, "sería muy bueno para impulsar la actividad de las mipymes, que no cuentan con suficientes créditos de fomento del sistema financiero cubano que tiene muy escasa capacidad para hacerlo".

De Miranda, se cuestionó, no obstante, cómo funcionaría un mecanismo de créditos con estas empresas en Cuba.

"Ahora bien, todos sabemos que los créditos casi siempre implican garantías, y la pregunta es quién ofrecerá esas garantías que resultan suficientemente atractivas para que los bancos estadounidenses asuman semejante riesgo", dijo.

También dijo que el actual contexto del sistema cambiario en la isla atentaría contra la implementación de esta medida.

"El actual sistema cambiario cubano no facilita este proceso. En una circunstancia como ésta no sería posible mantener el actual sistema cambiario cubano. ¿A qué tasa de cambio comprará esos dólares el sistema financiero cubano? Evidentemente no podría ser a la oficial de 24 pesos por un dólar ni a la cuasi-oficial de 120. Habría que restablecer un mercado cambiario real y transparente regido por las condiciones del mercado como varios economistas llevamos tiempo diciendo. La otra alternativa sería dolarizar o eurizar el país, para lo cual no basta la decisión del gobierno cubano que, además, no creo que esté preparado para adoptar una medida de esta naturaleza", opinó.

Aunque para las mipymes sería -sin duda- una oportunidad de dinamizar su actividad, De Miranda acotó que "ni si quiera una medida de esa naturaleza, que es adecuada, es suficiente para la situación actual de la economía cubana que requiere de cambios estructurales que el gobierno parece resistirse a adoptar y sobre los que también hemos opinado varios economistas".

Para la periodista cubanoamericana Ninoska Pérez Castellón, "de ser cierto que la Administración Biden enviaría préstamos a las mipymes, es una violación del embargo, el permitir préstamos a empresarios que tienen como clientes a la dictadura, o que algunos de sus empresarios trabajan inclusive para el régimen".

En declaraciones a Martí Noticias, la influyente periodista valoró que esto tendría implicaciones aún más graves: "Olvidar que con eso ayudan al principal aliado de Putin en el hemisferio es una aberración, ya que esta es una guerra que le cuesta billones de dólares a Estados Unidos por defender a Ucrania de la agresión de Rusia".

"Si esa es la sugerencia de algún demócrata trasnochado para que a meses de un año electoral creer que van a ganar el voto cubano, mejor es que busquen nuevos estrategas", opinó.

García, por su parte, a la pregunta de quiénes forman parte del sector privado en Cuba y su reacción sobre un reciente reportaje del periodista Mario Pentón sobre un connotado represor convertido en empresario en la isla, respondió que, desafortunadamente, casos similares existen en cualquier sociedad, y citó como ejemplos las denuncias de “pedófilos dentro de la iglesia católica”, o el de “políticos en democracia que los arrestan por crímenes”.

Agregó que “los que tienen escepticismo, encuentran cualquier excusa para hacerlo”, y que ha conocido a “cientos de estas personas que están haciendo mipymes”, y no cree que sean del gobierno. “Lo que pienso, en algunos casos, que son gente que están tratando de ayudar a su familia, y a su país, y a su nación”.

El excongresista estadounidense admitió que el gobierno cubano tiene el poder de “mañana cerrarlo todo”, como mismo lo tiene en los casos en que se brinda ayuda a un disidente, un autor, un periodista independiente o su propia familia. “Lo que uno trata de hacer en estos casos, es decir: esto es un espacio que se permite, vamos a llenar este espacio, vamos a buscar maneras de ayudar a estos emprendedores y, ayudando a estos emprendedores, ayudamos a nuestra familia y al futuro del país”, concluyó García.

En el pasado, varios empresarios cubanoamericanos han rechazado la invitación de invertir en la isla lanzada por el régimen castrista tras el levantamiento del 11 de julio de 2021, por considerar que cualquier negocio terminaría lucrando con el dolor del pueblo cubano y enriqueciendo a la cúpula militar que gobierna la isla.