La canadiense Blue Diamond se retira de Cuba, según reportes

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La compañía hotelera canadiense Blue Diamond Resorts suspendió sus operaciones en Cuba, según un comunicado oficial difundido por el touroperador Sudameria Travel. La noticia añade otro duro golpe a la deprimida industria turística de la isla.

Según explican, debido a las actuales condiciones del mercado turístico cubano y a las persistentes limitaciones operativas que afectan al destino, incluyendo desafíos logísticos, de infraestructura y abastecimiento, Blue Diamond Resorts, que administra 62 instalaciones en todo el país, ha decidido cesar sus operaciones y el uso de sus marcas en Cuba con efecto inmediato.

Esta medida comprende todas las actividades relacionadas con las marcas Blue Diamond Resorts Cuba, Blue Diamond Cuba, Royalton, Memories, Starfish, Mystique y Resonance.

"Las instalaciones pasarán a ser administradas por Gaviota, empresa que forma parte del Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa)", indicó el diario independiente 14ymedio tras "contactar con varios de los hoteles habaneros que hasta ahora gestionaba Blue Diamond".

La decisión se produce semanas después de que Sunwing Vacations Group, propietario de la cadena hotelera, suspendiera temporalmente sus programas vacacionales hacia Cuba.

El pasado 15 de abril, a raíz de la falta de combustible en la isla y la anulación de todos los vuelos procedentes de Canadá, la agencia había anunciado la suspensión de todos sus programas vacacionales hacia Cuba para la temporada de verano de 2026. La medida incluyó los viajes desde aeropuertos canadienses hacia Varadero y Cayo Coco entre el 20 de junio y el 9 de octubre.

La salida de Blue Diamonds se suma a la posibilidad de que las principales compañías hoteleras que operan en la isla rompan sus vínculos con GAESA y se retiren también, para evitar las sanciones de Estados Unidos que entrarán en vigor el próximo 5 de junio.

Según Preferente, sitio especializado en turismo, las cadenas hoteleras españolas y otras empresas internacionales estarían formalizando su ruptura con GAESA, aunque de momento, ni Meliá, ni Iberostar han emitido comunicados oficiales al respecto.

En el caso de Meliá, la compañía anunció que ha reducido su capacidad operativa en Cuba al 50% al cierre del primer trimestre de 2026, debido a la crisis energética, falta de combustible y caída del turismo. La empresa se refiere a la reducción como una “compactación temporal” para optimizar recursos y mantener la calidad en los hoteles que siguen abiertos y se mantienen promocionando en su web corporativa y en meliacuba.com.

En el caso de Iberostar, han habilitado reservas directas y pago en hotel para clientes cubanos este verano 2026 a través de ibercuba.com. En su sitio web oficial siguen destacando sus hoteles en Cuba en localidades como Varadero, Holguín y los Cayos como parte de su oferta.

El turismo en Cuba en mínimos históricos y la que en un momento fue llamada la locomotora de la economía cubana, prácticamente está estancada.

Según cifras de la oficialista Oficina Nacional de Estadística e Información, el desplome es significativo, al cierre de abril el número de visitantes internacionales disminuyó interanualmente un 55.8%. Es de destacar que ya el cómputo del primer cuatrimestre de 2025 había experimentado un descenso respecto a años anteriores.

Para entender la magnitud del descenso los 30.551 vacacionistas foráneos recibidos en abril pasado, según los datos oficiales de la ONEI, representan apenas un 18% de los que llegaron en 2025 (169.334), 14% respecto al 2024 (215.158) y un 13% de los que lo hicieron en 2023 (231.658).