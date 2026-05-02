La bola nostra
¿Por qué las estrellas con un lugar garantizado en el Salón de la Fama les cuesta tanto trabajo darse cuenta cuando llega la hora del adiós? Y el japonés Munetaka Murakami sorprende a los expertos con su actuación. El Yoyo Morejón y Orlando El Duke Hernández analizan estos temas en la Bola Nostra.
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abril 23, 2026
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abril 20, 2026
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abril 13, 2026
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abril 04, 2026
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