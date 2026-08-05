Keiko Fujimori confirma visita del Papa León XIV a Perú en noviembre

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El Papa León XIV visitará Perú del 11 al 17 de noviembre, según confirmó la presidente Keiko Fujimori.

En un mensaje en la red social X, Fujimori, quien asumió la presidencia hace una semana, adelantó la bienvenida al Pontífice, tercero que visitará el país sudamericano.

"Recibo con profunda alegría la confirmación de que Su Santidad, el Papa León XIV, visitará el Perú del 11 al 17 de noviembre, noticia que llena de entusiasmo a millones de peruanos. Su llegada será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro país. Santo Padre, lo esperamos con los corazones abiertos para darle la bienvenida a su hogar, el Perú", escribió la hija del ex presidente Alberto Fujimori.

León XIV será el tercer Papa en visitar Perú, donde vivió durante más de dos décadas como misionero y obtuvo la nacionalidad en 2015.

Antes lo hicieron Juan Pablo II, en dos ocasiones, y Francisco I.

La primera visita de Juan Pablo II fue en febrero de 1985, cuando estuvo cinco días y recorrió Lima, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Piura, Trujillo e Iquitos.

Regresó en 1988 para el Congreso Eucarístico Mariano Bolivariano.

Por su parte, Francisco realizó su viaje apostólico del 18 al 21 de enero de 2018, cuando visitó Lima, Trujillo y Puerto Maldonado.

Su estadía de cuatro días estuvo enfocada en la Amazonía, la paz social y la religiosidad popular.

Desde el inicio de su pontificado el 8 de mayo del pasado año, León XIV ha visitado ocho países en cuatro viajes apostólicos internacionales diferentes.

En noviembre pasado estuvo en Turquía y Líbano, y este año visitó Mónaco en marzo, Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial en abril y España en junio.

El viaje a Perú será su primero a América Latina y abarcará además Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, y Argentina, del 9 al 11.