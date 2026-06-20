Kamankola en Martí: "La culpa no es de Miami, la culpa es del comunismo" (VIDEO)

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El poeta y rapero Jorge Lian García Díaz "Kamankola" compartió sus planes personales y su visión de un futuro en libertad para Cuba, su tierra, durante una intervención en el programa "El futuro es ya", conducido por Ninoska Pérez Castellón y Janisset Rivero.

Kamankola participó recientemente en el concierto de Alejandro Sanz donde pudo interpretar un rap dedicado a Cuba, y donde explica, en lenguaje coloquial y poético, la destrucción de su tierra y la esperanza de un futuro mejor.

El también trovador y poeta cubano, nacido en 1985 en el barrio El Cerro, en La Habana, y hoy exiliado en los Estados Unidos, contó en el programa que está terminando un libro y un nuevo album, que narran la historia de los tres años que lleva en Miami y su necesidad de una Cuba libre esperada desde su destierro.

Al final de la entrevista, enfatizó la acogida que ha recibido en Miami, y la importancia que implica para él ir de la mano de Dios en su camino por la vida.



