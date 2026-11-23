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La junta directiva de Nvidia restituyó este lunes a su cofundador Jensen Huang como presidente y CEO, tras el escándalo por su relación con una presunta espía china. En un comunicado oficial, los miembros de la junta directiva afirmaron haber mantenido conversaciones con Huang y estar satisfechos con su capacidad para dirigir la empresa.

"La junta considera que Jensen es la persona indicada para dirigir Nvidia y que su reincorporación beneficia a nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", afirmó Harvey Jones, presidente de la junta directiva.

Según Associated Press, el presidente Donald Trump promovió la reincorporación de Huang y el vicepresidente JD Vance intervino ante los directivos.

El propio presidente Trump afirmó haber "convencido" a la junta directiva: "Hablé con ellos, por decirlo de alguna manera", declaró Trump a CNBC. "Y los convencí".

Las acciones de Nvidia subieron un 33% en la apertura de Wall Street este lunes, poco después del anuncio de la restitución de Huang.

El regreso no pone fin a las investigaciones del Congreso sobre su relación con Alice Huang y el presunto desvío de chips avanzados hacia China. El ejecutivo tiene prevista una entrevista la próxima semana con tres comisiones de la Cámara de Representantes que examinan las implicaciones del caso para la seguridad nacional.