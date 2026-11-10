China niega acusaciones de espionaje tras revelarse romance entre Alice Huang y el CEO de Nvidia

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El gobierno chino rechazó las acusaciones de que Alice Huang, también conocida como Huang Le, fuera una agente del Ministerio de Seguridad del Estado.

Las declaraciones oficiales llegan después de que medios estadounidenses informaran su relación íntima con el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, con quien solo comparte el apellido y no tiene parentesco alguno.

Sin embargo, la inteligencia de Estados Unidos sostiene lo contrario. Según reportes basados en fuentes familiarizadas con la vigilancia, las autoridades creen que la exejecutiva china fue reclutada por Pekín para obtener información sobre chips de inteligencia artificial y, posiblemente, influir en Nvidia.

Alice Huang trabajó como alta ejecutiva en Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur que se convirtió en uno de los mayores compradores de chips de Nvidia en el Sudeste Asiático.

Las autoridades estadounidenses investigan desde hace tiempo si Megaspeed desvió o facilitó el acceso ilegal a procesadores avanzados restringidos hacia China, en violación de los controles de exportación.

Tanto Megaspeed como Nvidia han negado las irregularidades y no existe hasta ahora una conclusión pública que determine que la empresa violó las restricciones. Nvidia sostiene que inspecciones realizadas por agencias de Estados Unidos y Malasia, además de sus propias revisiones, no encontraron evidencias de transferencias ilícitas.

La investigación, iniciada por el Departamento de Comercio, incluye ahora una pesquisa criminal de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, según fuentes policiales citadas por CBS News. De acuerdo con los reportes, la relación salió a la luz durante la vigilancia de las comunicaciones electrónicas de Alice Huang, en las que aparecía un ciudadano estadounidense identificado posteriormente como Jensen Huang mediante un proceso de “desenmascaramiento”.

La alerta no es nueva. En la primavera de este año, el secretario de Estado Marco Rubio supervisó la elaboración de un informe clasificado que advertía a altos funcionarios de la administración sobre el romance y las sospechas de inteligencia. El documento circuló entre funcionarios con alto nivel de acceso a información secreta justo antes del viaje de Donald Trump a China en mayo. El presidente ya había sido informado de las preocupaciones de inteligencia aproximadamente un año antes, según un reporte de The New York Times.

Por su parte, Trump ha restado importancia al caso en declaraciones recientes. Tras hablar con Jensen Huang, aseguró que el CEO le negó saber algo sobre el supuesto espionaje. “Le hice esa pregunta: ‘¿Tenías alguna idea de que era una espía?’. Él dijo: ‘No tenía idea de que era una espía’. Y realmente le creo”, declaró el presidente. También lo describió como “un tipo honorable” y expresó confianza en que saldrá bien parado de las investigaciones.



Mientras el FBI examina el caso, según afirmó el propio Trump, el consejo de administración de Nvidia inició una auditoría interna independiente. Esto coincide con la disculpa pública de Jensen Huang a sus empleados y familia por haber sido infiel a su esposa. La compañía ha reiterado que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos tecnológicos o la seguridad nacional, y ha reafirmado su apoyo a Huang.

Aun así, las acciones de Nvidia cayeron más de un 4 % el lunes, lo que eliminó alrededor de 190.000 millones de dólares de su valor de mercado. La empresa y su director ejecutivo también enfrentan una propuesta de demanda colectiva de inversionistas, cuyas alegaciones todavía deberán ser examinadas por un tribunal.

El escándalo estalla en un momento especialmente delicado, a días de la cumbre de la APEC en Shenzhen, prevista para el 18 y 19 de noviembre, donde Trump se reunirá con el presidente chino Xi Jinping. El encuentro podría elevar la tensión en la competencia tecnológica entre ambas potencias, en la que los chips de inteligencia artificial de Nvidia son un punto central de fricción.