Israel combate a Hamas y Hezbollah; milicia iraquí amenaza a EEUU

La aviación israelí atacó vecindarios durante la noche y hasta la madrugada del miércoles mientras el ejército recrudece su ofensiva sobre la Franja de Gaza en respuesta a un ataque sin precedentes de Hamas.



Se espera que la guerra, que se ha cobrado al menos 2.200 vidas en ambos bandos, se recrudezca. El ataque perpetrado por Hamas el fin de semana, que respondió al empeoramiento de las condiciones para los palestinos bajo la ocupación israelí, ha avivado la determinación de Israel para acabar con el dominio del grupo insurgente en la Franja.



El ejército de Israel dijo que más de 1.200 personas, incluyendo 155 soldados, han muerto en el país desde la incursión del sábado.

En Gaza, el Ministerio de Salud reportó más de 1.050 fallecidos y 5.100 heridos. La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos dice que en el territorio palestino hay 250.000 desplazados.



BIDEN HABLA POR TELÉFONO CON NETANYAHU, DICE QUE ATAQUE FUE "TOTALMENTE INACEPTABLE"



El presidente estadounidense Joe Biden dijo que él y la vicepresidenta Kamala Harris hablaron por teléfono el miércoles con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Biden, quien se reunirá en las próximas horas con líderes judíos, vinculó el masivo ataque de Hamas con las décadas de antisemitismo y violencia soportada por los judíos en todo el mundo.



"Este ataque ha traído a la superficie los dolorosos recuerdos y cicatrices dejados por un milenio de antisemitismo y genocidio cometidos contra el pueblo judío. Y en este momento tenemos que ser claros: No hay justificación para el terrorismo, no hay excusa, y el tipo de terrorismo que hemos visto aquí es totalmente inaceptable", declaró Biden.



Fue al menos la cuarta conversación telefónica entre Biden y Netanyahu desde el ataque del sábado.



VARIOS NIÑOS FRANCESES AL PARECER FUERON SECUESTRADOS POR HAMAS, DICE PRIMERA MINISTRA FRANCESA



La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, dijo el miércoles que "varios niños" franceses al parecer fueron secuestrados por Hamas. En declaraciones al Senado, dijo que el gobierno está en contacto con las familias de los menores en cuestión. No dio detalles.



Entre los que al parecer fueron secuestrados está un niño de 12 años llamado Eitan que estaba viviendo en el kibutz Nir Oz, según declaraciones que los familiares han hecho a la prensa francesa.

Francia ha dicho que 11 ciudadanos suyos murieron en el ataque y que 20 están desaparecidos, incluyendo varios que al parecer fueron tomados como rehenes.



COLOMBIANA-ISRAELÍ MURIÓ EN EL ATAQUE DE HAMAS

Una mujer colombiana-israelí falleció durante los ataques de Hamas contra Israel, informó el gobierno colombiano.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dijo en una nota de prensa que Ivonne Rubio estaba con su novio en un festival de música en el sur de Israel que fue atacado por Hamas. El novio de Rubio, identificado como Antonio Macías, de nacionalidad colombiana, está desaparecido.



Colombia ha enviado a dos aviones Boeing 737 de su Fuerza Aérea para repatriar a ciudadanos suyos que deseen salir de la zona.



EL REY CARLOS III CONDENA LOS ATAQUES CONTRA ISRAEL

El rey Carlos III de Inglaterra condenó "los barbáricos actos de terrorismo contra Israel" y le ha pedido a funcionarios mantenerlo informado de los acontecimientos en el Medio Oriente, informó el miércoles un portavoz.



En una sesión informativa sobre el próximo viaje del rey a Kenia, el vocero dijo que el rey está sumamente consternado por la situación.



"Sus pensamientos y oraciones están con todos los que están sufriendo, particularmente los que han perdido a un ser querido, pero también los que en estos mismos momentos están activamente involucrados", expresó el vocero. "Su Majestad está horrorizado por los barbáricos actos de terrorismo contra Israel.''

El vocero habló a condición de anonimato como estipulan las normas palaciegas.



HEZBOLLAH: EEUU ES "RESPONSABLE" DE LOS ATAQUES A ISRAEL



La milicia libanesa Hezbollah fustigó a Estados Unidos el miércoles por apoyar a Israel y dijo que enviar un portaviones a la región "no asustará a nuestro pueblo ni los movimientos de resistencia que están preparados para el enfrentamiento".



Hezbollah agregó que Estados Unidos "es un socio pleno de la agresión sionista y es responsable de los asesinatos, el sitio, la destrucción de hogares y los crímenes horrendos contra civiles inocentes".



El grupo dijo que el envío de un portaviones a la región revela la debilidad de las fuerzas armadas israelíes y su necesidad de recibir constantemente apoyo extranjero.



Hezbollah criticó el apoyo "flagrante" del presidente Joe Biden a la "máquina asesina" de Israel y exhortó a los países árabes y musulmanes a condenar la intervención estadounidense en la región.



PUTIN CRITICA RESPUESTA DE EEUU A GUERRA ENTRE ISRAEL Y PALESTINOS

El presidente ruso Vladímir Putin dijo el miércoles que la raíz de la guerra actual entre Israel y los palestinos está en la incapacidad para crear un Estado palestino y los intentos fallidos de mediación por parte de Estados Unidos.



En un foro internacional de energía en Moscú, Putin acusó a Washington de enfocarse en el intento de dar incentivos materiales a los palestinos sin ayudar a crear un Estado palestino de acuerdo con las resoluciones de la ONU.



Putin advirtió que el conflicto puede escapar a todo control, lo que tendría "consecuencias graves".

También dijo que las denuncias de una participación de Irán eran infundadas y sostuvo que la respuesta estadounidense solo sería para alimentar el conflicto. También dijo que no comprende por qué Washington envió un portaviones a la zona.



FALLECE UNA CIUDADANA ESPAÑOLA

Uno de los dos ciudadanos españoles afectados por el ataque de Hamas contra Israel ha fallecido, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de España.



El ministerio la identificó como la ciudadana española-israelí Maya Villalobo Sinvany. El ministerio condenó el ataque y expresó sus condolencias a su familia. No dio más detalles sobre la mujer.

La agencia estatal de noticias española Efe y otros medios han reportado que Villalobo estaba cumpliendo su servicio militar en una base militar al momento de los ataques.



Hace pocos días el ministerio reportó que otro ciudadano español se vio afectado en los ataques pero no dio detalles. Efe reportó que esa otra persona era un hombre que vivía en un kibbutz cerca de la Franja de Gaza.



PARLAMENTO ALEMÁN GUARDA MINUTO DE SILENCIO POR VÍCTIMAS ISRAELÍES



El Parlamento alemán guardó un minuto de silencio por las víctimas israelíes del reciente ataque de Hamas.



La presidenta del Parlamento, Baerbel Bas, juró el miércoles que Alemania dará su apoyo inequívoco a Israel y respaldará el derecho del país a defenderse y proteger a sus ciudadanos.



"En estas horas oscuras, nuestros pensamientos están con las familias de todas las víctimas, con los heridos y con los rehenes secuestrados que están siendo abusados como escudos humanos, y por los familiares y amistades que temen por ellos. Su angustia, inimaginable para nosotros, no puede ser expresada en palabras", expresó Bas.



Bas enfatizó que Alemania no tolerará ninguna manifestación antiisraelí ni antisemita.



El embajador israelí en Alemania, Ron Prosor, quien asistió al minuto de silencio en el Parlamento, recibió largas ovaciones de pie por parte de los ministros y parlamentarios alemanes.



CENTRAL ELÉCTRICA DE GAZA SE QUEDA SIN COMBUSTIBLE, SEGÚN AUTORIDADES PALESTINAS



La única central eléctrica de Gaza se ha quedado sin combustible, lo que obliga a su cierre luego de que Israel cortase el suministro de electricidad, dijo el Ministerio de Energía del territorio el miércoles.



Eso convierte a los generadores en la única fuente de electricidad en la Franja.



El corte de electricidad se produce en un momento en que Israel ha decidido bloquear los envíos de combustible a Gaza en medio de lo que el gobierno califica de "asedio total" al territorio gobernador por el grupo insurgente Hamas.



MEDIOS: BOMBARDEO ISRAELÍ DEJA 3 CIVILES HERIDOS, 10 CASAS DAÑADAS EN LÍBANO

Un bombardeo israelí sobre localidades del sur de Líbano dejó tres civiles heridos y causó daños en unas 10 viviendas, según reportó la agencia noticiosa estatal libanesa.



El operativo israelí alcanzó las localidades de Marwaheen y Duhaira, añadió.



El bombardeo israelí se produjo luego de que el grupo insurgente libanés Hezbollah disparó misiles antitanque contra posiciones del ejército.



MILICIA IRAQUÍ AMENAZA CON ATACAR BASES DE EEUU SI INTERVIENE EN GAZA



El líder de una destacada milicia iraquí respaldada por Irán amenazó el miércoles con atacar bases estadounidenses si Washington interviene en la última guerra entre Hamas e Israel en Gaza.



"Nuestros misiles, drones y fuerzas especiales están preparados para dirigir ataques cualitativos contra el enemigo estadounidense en sus bases y perturbar sus intereses su interviene en esta batalla", dijo Ahmad "Abu Hussein" al-Hamidawi, jefe de la milicia Kataib Hezbollah, en un comunicado. Además, amenazó con lanzar misiles contra objetivos israelíes.

Al-Hamidawi hizo un llamado a los iraquíes para que se manifiesten y recojan donativos para respaldar la campaña militar de Hamas.

NUEVE TRABAJADORES DE LA ONU, MUERTOS EN ATAQUES EN GAZA DESDE EL SÁBADO



La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos dijo a The Associated Press el miércoles que nueve de sus trabajadores han muerto desde el inicio de los bombardeos israelíes sobre Gaza el sábado, incluyendo varios el martes en la noche.

"La protección de los civiles es fundamental, incluso en tiempos de conflicto", dijo Juliette Touma, directora de comunicaciones de la UNRWA. "Deberían ser protegidos de acuerdo con las leyes de la guerra".

Según Touma, los ataques mataron a los trabajadores de la ONU en sus casas en todo el territorio. El operativo israelí causó daños en 18 escuelas de la agencia convertidas en refugios y en su sede en la Ciudad de Gaza, añadió.

FRANCISCO PIDE A HAMAS QUE LIBERE A LOS REHENES DE INMEDIATO

El papa Francisco pidió el miércoles la liberación inmediata de los rehenes capturados por los combatientes de Hamas en el asalto más grave contra Israel en medio siglo.



Durante su audiencia semanal, el pontífice dijo que está siguiendo los acontecimientos en Israel y en los territorios ocupados con "dolor y aprensión", con "muchos muertos y heridos", y dijo que está rezando por quienes vieron "un día de celebración transformado en un día de luto".



"Quien es atacado tiene derecho a defenderse. Pero estoy muy preocupado por el asedio total en el que viven los palestinos en Gaza, donde hay también muchas víctimas inocentes", afirmó.



EL PASO FRONTERIZO DE RAFAH SIGUE CERRADO, DICE EGIPTO

El cruce fronterizo de Rafah continuaba cerrado en sus dos extremos el miércoles en la mañana, según un funcionario de seguridad de Egipto, que dijo a The Associated Press que varios convoyes de ayuda egipcios cargados con combustible, material de construcción y alimentos no pudieron pasar a Gaza el miércoles.



Mientras, docenas de familias palestinas seguían varadas en la ciudad de el-Arish, en el Sinaí. No había más detalles disponibles de inmediato. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a reporteros.



ATAQUES ISRAELÍES ALCANZAN LA UNIVERSIDAD ISLÁMICA DE GAZA, SEGÚN EJÉRCITO

La aviación israelí atacó el miércoles la Universidad Islámica de Gaza, apuntaron las Fuerzas de Defensa de Israel.

Según Israel, la universidad se empleaba como campo de entrenamiento para agentes de inteligencia militar de Hamas, así como para el desarrollo y producción de armas.

El ejército indicó también que Hamas utilizaba las conferencias universitarias para recaudar fondos para el terrorismo y que el centro mantenía una estrecha vinculación con el liderazgo del grupo insurgente.



HEZBOLLAH DISPARA MISILES CONTRA UNA POSICIÓN MILITAR ISRAELÍ

El grupo insurgente libanés Hezbollah disparó misiles contra una posición militar israelí en la localidad fronteriza de Aramsha, en el norte de Israel. El ataque causó un "gran número" de heridos, así como algunos soldados muertos, apuntó la milicia en un comunicado, sin ofrecer cifras.



Por su parte, el ejército israelí indicó que se dispararon misiles antitanque contra una posición en Aramsha, pero hizo mención alguna a víctimas. En respuesta, bombardeo la localidad fronteriza libanesa de Duhaira y sus inmediaciones, de donde procedía el incidente con los misiles.



Hezbollah indicó que su ataque respondía a un bombardeo israelí que mató a tres de sus insurgentes el domingo. La milicia, que cuenta con el apoyo de Irán y es un aliado clave de Hamas, ha respaldado los ataques de los grupos palestinos a Israel pero no se ha unido oficialmente a la guerra.



ESPAÑA RECIBE A 200 PERSONAS EVACUADAS DE ISRAEL EN UN AVIÓN MILITAR

Un avión militar español aterrizó en la madrugada del miércoles en España con 200 personas evacuadas desde Israel a bordo, según el Ministerio de Defensa.



Entre los pasajeros había ciudadanos españoles y de otros países de la Unión Europea, además de extranjeros con residencia oficial en España que estaban en Israel de visita. España envió otro avión a Tel Aviv para evacuar a más ciudadanos cuyos vuelos comerciales fueron cancelados, añadió.





AL MENOS 30 MUERTOS EN ATAQUE A CASA DE EXPERTO LEGAL, DICE HAMAS



Un reputado experto en derecho internacional estaba visitando a su familia en la Franja cuando un ataque israelí alcanzó su vivienda en el centro de la Ciudad de Gaza el martes por la noche y mató a todos los que estaban en el interior, de acuerdo con las autoridades. Saeed al-Dahshan se dirigía a la capital de Egipto, El Cairo, donde tiene su residencia principal.



Las autoridades sanitarias no facilitaron de inmediato la cifra de fallecidos, pero los amigos de al-Dahshan indicaron que toda su familia directa, junto a su hermano y su familia, habían muerto. Bassem Naim, un funcionario de Hamas, estimó que habría al menos 30 víctimas mortales.



"Este nivel de muerte y destrucción no tiene precedentes", dijo el portavoz de Hamas, Ghazi Hamad, cuya casa fue arrasada por ataques aéreos el martes en la noche, igual que muchas de las de los miembros del buró político del grupo.



FUNCIONARIOS DE HAMAS: ATAQUE ISRAELÍ MATÓ A FAMILIARES DE SU LÍDER



Funcionarios de Hamas indicaron que los ataques aéreos israelíes alcanzaron el martes en la noche la vivienda de Mohammad Deif, el esquivo líder militar del ala militar del grupo insurgente.



En el operativo en la localidad sureña de Khan Younis fallecieron el padre, el hermano y al menos otros dos familiares de Deif, confirmó Bassem Naim, un alto cargo de la milicia a The Associated Press.



Deif está en paradero desconocido desde hace mucho tiempo.



HOSPITALES EN GAZA SUFREN PELIGROSA ESCASEZ DE COMBUSTIBLE Y SUMINISTROS



Médicos Sin Fronteras afirmó el miércoles que el combustible y los suministros médicos en la Franja de Gaza se están agotando.



"En el hospital de Al Awda hemos gastado en tres días las existencias de emergencia para tres semanas, en parte debido a la llegada de 50 pacientes a la vez desde el campo de Jabalia tras un ataque", dijo Matthias Kannes, jefe de la misión de la ONG en Gaza.



Por su parte, el mayor hospital de Gaza, Al-Shifa, tiene apenas combustible para tres días, añadió.



GAZA NO PUEDE SACAR A ATRAPADOS BAJO LOS ESCOMBROS, SEGÚN FUNCIONARIOS

Mientras los ataques aéreos golpeaban sin descanso el distrito de Karama, al norte de la Ciudad de Gaza, muchos fallecidos y heridos seguían atrapados bajo los escombros que las autoridades gazatíes no tienen recursos para retirar, dijeron funcionarios el miércoles.



Ante los graves daños registrados en las carreteras y la intensidad de los bombardeos, las ambulancias y los equipos de protección civil no pueden acercarse a las zonas donde hay atrapados bajo la derrumbada infraestructura, según Eyad Bozum, vocero del Ministerio del Interior, en un comunicado.



Bozum dijo que se reportaron intensos ataques aéreos también en la localidad de Khan Younis, en el sur del enclave, y en una zona al este del campo de refugiados de Jebaliya, en el norte.



EL PRIMER AVIÓN CON ARMAS DE EEUU ATERRIZA EN ISRAEL, SEGÚN EJÉRCITO



Un avión con armamento avanzado "diseñado para facilitar operaciones militares importantes" aterrizó el martes en la noche en la base aérea de Nevatim, en el sur de Israel, dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel.



"Agradecemos el respaldo y la ayuda de EEUU a las FDI, y al Estado de Israel en general, durante este periodo difícil. Nuestros enemigos comunes saben que la cooperación entre nuestros ejércitos es más fuerte que nunca y es una pieza clave para garantizar la seguridad y la estabilidad regional", señaló el departamento en un comunicado.



DOS BRASILEÑOS MURIERON EN ATAQUES DE HAMAS



Entre las víctimas de los ataques del grupo insurgente Hamas en suelo israelí había dos ciudadanos brasileños, dijo el Ministerio de Exteriores el martes.



Las autoridades identificaron a los fallecidos como Ranani Nidejelski Glazer y Bruna Valeanu.



En otro comunicado, el ministerio explicó que se desconocía el paradero de tres personas con doble nacionalidad brasileña e israelí que desaparecieron en un festival de música a las afueras del kibutz Re'im.