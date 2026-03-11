Irán pone en duda su participación en el Mundial 2026 por tensiones con EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

La presencia de la Selección Nacional de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se encuentra en una situación de incertidumbre tras las recientes declaraciones del Ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali. El funcionario manifestó que el equipo no viajará al torneo coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá, citando la escalada de hostilidades militares entre Teherán y Washington como la razón principal.



Según el ministro Donyamali, el actual contexto de conflicto imposibilita la competencia en suelo estadounidense. Durante su intervención, el funcionario utilizó términos severos para referirse al gobierno de Estados Unidos tras la muerte del líder iraní y enfatizó que la seguridad de la delegación no puede garantizarse en un país con el que mantienen un enfrentamiento bélico activo.



"Bajo ninguna circunstancia podemos participar en la Copa del Mundo", afirmó Donyamali, señalando la falta de garantías para sus futbolistas. Sus declaraciones refuerzan las dudas expresadas previamente por Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), quien cuestionó la viabilidad de enviar a la selección nacional a territorio estadounidense tras los recientes ataques aéreos.

En contraste con la posición de Teherán, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró tras una reunión con el presidente Donald Trump que Irán mantiene su invitación abierta al torneo. Infantino destacó que el mandatario estadounidense reiteró su compromiso de permitir que todos los equipos clasificados compitan sin inconvenientes.



"El presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en los Estados Unidos", señaló Infantino, subrayando la visión de la FIFA de utilizar el fútbol como un vehículo para la unidad global en tiempos de crisis internacional.

A pesar de la retórica política, hasta el momento ni la FIFA ni la FFIRI han formalizado un retiro oficial. De confirmarse la ausencia de Irán, el organismo rector del fútbol mundial deberá designar un reemplazo antes del inicio del torneo el 11 de junio.



Irán se encuentra encuadrado en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Según los reglamentos de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), el sustituto debería provenir de la misma región para mantener el equilibrio geográfico de la competencia. Entre las opciones técnicas principales se perfilan las selecciones de Irak y Emiratos Árabes Unidos.