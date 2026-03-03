La selección de Irán en dudas para la Copa Mundial de Fútbol 

Getting your Trinity Audio player ready...

A la luz de los recientes acontecimientos, la selección iraní de fútbol estaría sopesando no participar en la próxima Copa Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, dijo al portal Varesh 3 (Deporte 3), que “es imposible asegurar nuestra presencia, pero sin duda habrá una reacción. Lo que es seguro es que después de este ataque, no podemos mirar al Mundial con esperanza”.

Irán ganó su clasificación al torneo, que comenzará el próximo 11 de junio, y aparece ubicado en el grupo G, junto con las selecciones de Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda.

Su debut está previsto para el 15 de junio en Los Angeles ante la escuadra neozelandesa, y en el mismo escenario jugaría ante los belgas el 21.

El último partido de la fase de grupos sería en Seattle ante Egipto, el 26 de junio.

La retirada tendría consecuencias para el futuro del fútbol iraní, pues el reglamento de la competencia prevé, en su artículo 6, que, si la renuncia se produce con más de 30 días de antelación al inicio del torneo, la Comisión Disciplinaria impondría una multa mínima de 250 mil francos suizos (323,730.60 dólares).

Si renuncia es con menos de 30 días de antelación, la multa será de al menos 500,000 francos suizos (647,712 dólares).

Además, la Federación Iraní debería reembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de la selección, así como los pagos relacionados con la competición, que van desde millón y medio de dólares, hasta 10.5 millones.

A estas sanciones económicas podrían sumarse medidas disciplinarias, como la exclusión de futuras competiciones organizadas por la FIFA.

¿Qué selección podría sustituir a Irán?

Si se mantiene el cupo asignado a la Confederación Asiática (8.5 plazas), la mejor posicionada sería Irak, que obtuvo el derecho a disputar la repesca internacional el 31 de marzo contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.

En ese escenario, Irak avanzaría directamente y su lugar en el repechaje lo ocuparía el equipo de Emiratos Árabes Unidos.

En la historia de los Mundiales hay antecedentes de sustituciones por renuncias.

En 1930, la deserción de potencias europeas permitió la participación de Yugoslavia, Rumanía y Bélgica.

En 1950, India se clasificó tras la retirada de sus rivales del grupo asiático (Filipinas, Indonesia y Birmania), aunque finalmente tampoco participó.