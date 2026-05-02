Informar desde el riesgo en una Venezuela bajo censura
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Venezuela sigue marcada por la censura, el cierre de medios y la persecución a periodistas. Organismos internacionales advierten sobre un deterioro sostenido de las libertades, mientras el ejercicio del periodismo se mueve entre el riesgo y el exilio.
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