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Informar desde el riesgo en una Venezuela bajo censura

Informar desde el riesgo en una Venezuela bajo censura
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Informar desde el riesgo en una Venezuela bajo censura

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En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Venezuela sigue marcada por la censura, el cierre de medios y la persecución a periodistas. Organismos internacionales advierten sobre un deterioro sostenido de las libertades, mientras el ejercicio del periodismo se mueve entre el riesgo y el exilio.

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