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OEA da primer paso para una respuesta hemisférica a la crisis en Nicaragua

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OEA da primer paso para una respuesta hemisférica a la crisis en Nicaragua

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El Consejo Permanente de la OEA decidió avanzar hacia la convocatoria de una Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores sobre la crisis de Nicaragua. Delegaciones diplomáticas del hemisferio deploraron el anuncio de Daniel Ortega de no celebrar elecciones en la nación centroamericana.

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