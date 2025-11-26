Info Martí | A los 2 millones no se llegará
El turismo no despega, el número de viajeros internacionales que arribaron a la Isla en los primeros 10 meses de este 2025 sufrió una contracción interanual de casi un 20 por ciento. De seguir la tendencia actual, finalizará por debajo de los 2 millones de vacacionista extranjeros.
