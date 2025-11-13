Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Audiovisuales Martí

Info Martí | Crisis epidemiológica

Info Martí | Crisis epidemiológica
Embed
Info Martí | Crisis epidemiológica

No media source currently available

0:00 0:02:13 0:00
Enlace directo

Cuba está inmersa en una epidemia de arbovirosis, una mezcla de dengue, oropouche y chikungunya. El oficialismo reconoce la situación epidemiológica, sus críticos dicen que minimiza su alcance. No se realizan, por lo general, exámenes para saber que tipo de virus tiene cada paciente.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG