Info Martí | Crisis epidemiológica
Cuba está inmersa en una epidemia de arbovirosis, una mezcla de dengue, oropouche y chikungunya. El oficialismo reconoce la situación epidemiológica, sus críticos dicen que minimiza su alcance. No se realizan, por lo general, exámenes para saber que tipo de virus tiene cada paciente.
Episodios
noviembre 11, 2025
“Es un enorme honor su presencia” subsecretario de Estado Christopher Landau
noviembre 01, 2025
Residentes de Río Cauto sortean las inundaciones de Melissa
octubre 30, 2025
Continúan las inundaciones tras el paso del huracán Melissa
