Impulsan iniciativa en Guatemala tras fin del convenio médico con el régimen

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Las organizaciones en el exilio en Miami, Cruz Verde Internacional y Solidaridad sin Fronteras, han sostenido conversaciones con autoridades de Guatemala para desarrollar el proyecto Equipos Verdes, que permite a profesionales de salud de las misiones del régimen que decidan no regresar a la isla, ser contratados y cobrar directamente su salario, sin mediación de La Habana.

“Tuvimos recientemente una reunión en Washington DC con representantes de la embajada de Guatemala para ofrecer este servicio”, dijo a Martí Noticias el doctor Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad sin Fronteras.

Según explicó, el objetivo fundamental de este proyecto Equipos Verdes es el envío de médicos para que cubran el hueco que deja la salida de los galenos cubanos en las comunidades más vulnerables.

El presidente de Solidaridad sin Fronteras apuntó que cree que Guatemala sería uno de los próximos países para implementar este proyecto el cual, aseguró, “ya funciona en Honduras y ya fuimos aprobados por el presidente de Guinea Ecuatorial”.

Una publicación el pasado 24 de marzo en sus redes sociales de la Cruz Verde Internacional anunció lo que llamó “la aprobación oficial de la Presidencia de la República de Guinea Ecuatorial”, de ese proyecto que iniciaron allí en enero de 2025.

“Los médicos que quieran no tienen que regresar a Cuba, se quedan en Guatemala y serían contratados por la Cruz Verde Internacional”, explicó. “Pasan al mundo libre, cobran directamente su salario y no son parte de ese sistema del régimen que se llevaba la mayor parte de su salario y los mantenía como esclavos”.

Según el doctor Alfonso, este proyecto no sólo incluye a los galenos que están en las misiones del régimen y decidan desertar o no regresar a Cuba cuando las terminen.

“También incluye a profesionales cubanos de la salud en Estados Unidos que quieran seguir realizando su labor, pero tienen dificultades para revalidar su título y se ganan la vida haciendo otros trabajos diferentes. Ellos pueden integrar los Equipos Verdes”, aseveró.

El pasado dos de abril, el régimen de La Habana inició la retirada de sus médicos en Guatemala con la salida de un primer grupo, tras la reciente decisión del gobierno de Bernardo Arévalo de León de no renovar el contrato de salud con la isla.

Para abril, el Ministerio de Salud de Guatemala anunció que tiene prevista la salida otros integrantes de la misión, La cifra que debe aumentar de forma escalonada en los próximos meses.

La misión cubana en Guatemala inició en 1998 y la integran más de 400 profesionales de salud. Su terminación ocurre en medio de una investigación anunciada por el Ministerio Público guatemalteco de más de 60 denuncias de cubanos que habrían laborado como médicos sin cumplir los requisitos legales y de la cantidad real de galenos que tiene allí esa brigada del régimen de La Habana.