OPINIÓN: Impacto de AMLO para América Latina y las preocupaciones de EEUU

México tendrá lo que tanto ha buscado, ya en los ochenta con el Ejército Nacional Zapatista, y el Subcomandante Marcos, con un levantamiento en 1994 declarándole la guerra al Gobierno mexicano, alzados en Chiapas usaron armamentos y estrategias militares; el movimiento nunca negó su simpatía con la revolución cubana de Fidel Castro, e incluso para muchos mexicanos marxistas, incluidos los del EZLN los barbudos que tomaron el poder por la fuerza en 1959, constituyeron algo mítico, y un referente vital.

Durante las ocupaciones de poblaciones por parte de los miembros del EZLN, se le ha adjudicado actos vandálicos, incendios de lugares públicos, destrucción del Palacio Municipal, saqueos y robos, nada de esto detuvo la admiración de la izquierda latinoamericana, siempre sedienta de anarquía, de desorden, no sorprende que muchos intelectuales en el país azteca, apoyaron en su momento a este movimiento que “abogaba por los pobres”, la causa por las que ahora también aboga Andrés Manuel López Obrador, algo que ha estado intentando en tres ocasiones, sin descanso, incluso algunos señalan que ansía tanto el poder que es enfermizo, un pésimo orador, que en sus discursos siempre repite lo mismo “corrupción”, “hay que luchar contra la corrupción”, y el partido que fundó en 2011, MORENA (Movimiento Regeneración Nacional) está plagado de corruptos.

¿Cómo pretende López Obrador combatir la corrupción?

AMLO plantea que desde que él llegue al poder, como por algo místico acabará con la corrupción en México, desde el día cero. ¿Cómo pretende López Obrador combatir la corrupción? En sus discursos la incongruencia reina, y el candidato a la presidencia de México parece olvidar aquella frase de Thomas Hobbes, filósofo inglés del siglo XVII, “El hombre es el lobo del hombre”, el egoísmo, el pensar en sí mismo, en el individuo es algo innato en el ser humano; pero no importa cuánto conozcan de filosofía los gobernante o aspirantes a gobernantes populistas de América Latina, aunque Andrés Manuel no debe conocer mucho de ello, lo que importa es negarla, para eso con su demagogia penosa, realmente peor que la del difunto Hugo Chávez, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Fidel Castro en Cuba, este hombre no convence a nadie que realmente piense, pero: ¿por qué muchos votaron por él?

Muchos votaron por él por ignorancia, pero también por el hartazgo de la democracia en América Latina, los gobiernos de derecha han desempeñado un muy mal papel en los países latinoamericanos. La gente verdaderamente está harta de la explotación, de la corrupción, la violencia, el robo de los gobernantes, y México, siendo uno de los países con la economía más fuerte de América Latina, y teniendo potencial para competir con naciones del primer mundo, tenía según el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 53.4 millones de mexicanos en pobreza en 2016.

La presidencia de Enrique Peña Nieto, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido un desastre, el mandatario más impopular en décadas en este país, la gente ya no quiero oír más de lo mismo; la gente quiere políticos que se entremezcle con el pueblo en medio de los discursos en las calles, que les prometa cambiar el estatus quo, y cambiar la estructura, si le preguntas a muchos mexicanos ellos te dicen: “quiero un cambio”, no importa si para peor, ellos quieren un cambio, y están en un craso error.

Caerán gustosos en los brazos del populismo, la violencia puede recrudecerse, y el panorama no pinta bien para América Latina.

La victoria de López Obrador tendrá un alto impacto para la izquierda de línea dura de América Latina. El vecino de EEUU no es cualquier país latinoamericano, desde hace años Rusia y sus aliados tienen el ojo puesto en esta nación.

Morena, el Partido de AMLO, forma parte del Foro de Sao Paulo, fundado por Fidel Castro y el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva con el objetivo de garantizar la continuidad de la izquierda en América Latina, e insertarla en el ámbito de la democracia.

Simplemente Latinoamérica enfrenta el reto de que un líder autoritario, mediocre y de la vieja escuela del marxismo populista sea el nuevo presidente de México.

Para la administración de Donald Trump también supondría un problema. EEUU estaría definitivamente perdiendo su rol en América Latina, y sus oponentes históricos, China y Rusia, estarían ganando terreno con el país azteca; la situación migratoria puede empeorar, con miles de venezolanos que han llegado a territorio mexicano en los últimos meses, y con una política aún más hostil con el vecino del Norte.