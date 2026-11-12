Identifican al presunto autor del tiroteo en Washington, D.C.

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El médico Matt Lambert ha sido indentificado preliminarmente como el atacante en un tiroteo este jueves en Washington, D.C., de acuerdo con dos funcionarios de las fuerzas del orden y quienes no estaban autorizados para hablar públicamente sobre la investigación, y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Cinco personas resultaron heridas y una falleció en el tiroteo que ocurrió en el barrio de Logan Circle, aproximadamente a una milla de la Casa Blanca.

La alcaldesa de Washington, D.C. Muriel Bowser dijo que estaba devastada por la pérdida de vida por un acto de violencia sin sentido.

Jeffery Carroll, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana de D.C., confirmó que el presunto atacante se disparó a sí mismo mientras permanecía atrincherado en su apartamento del séptimo piso de un edificio cercano. Además, dijo, un hombre murió en el gimnasio VIDA y otra víctima estaba en condición crítica.

Según records judiciales, el atacante estaba enfrascado en una disputa con la asociación de propietarios del edificio debido a problemas de moho y humedad en su apartamento.

Un testigo presencial relató que el tiroteo habría iniciado en un gimnasio, alrededor de las 8 de la mañana, donde una persona resultó abatida por el tirador. "En cuestión de segundos, un hombre cayó al suelo y empezó a brotar un charco de sangre", dijo James Spellman a AP. "Un usuario del gimnasio corrió a ayudarlo. Murió al instante", añadió.

Spellman explicó a AP que salió corriendo del lugar, junto a otros miembros del gimnasio, y que escuchó más disparos en la zona de la calle 15. Según el testimonio, ocurrieron cerca de dos disparos dentro del gimnasio y unos cinco o seis más en el exterior.

Gran parte de la zona fue acordonada por la policía y las escuelas cercanas al lugar estuvieron cerradas este jueves como medida de prevención, dijeron las autoridades. Las calles de los alrededores también fueron bloqueadas durante un despliegue policial a gran escala.