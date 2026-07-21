Getting your Trinity Audio player ready...

Las cadenas hoteleras españolas Iberostar y Barceló también dejarán de operar en Cuba, según confirmaron empleados de ambas compañías a medios de prensa.

Barceló dijo al diario español ABC que cesó sus operaciones en el país, aunque señaló que su presencia era limitada porque administraba únicamente dos hoteles.

Iberostar, por su parte, informó al mismo medio que ya no opera ni comercializa ningún establecimiento en Cuba. “Iberostar Cuba Hotels & Resorts confirma que ya no opera ni comercializa ningún hotel en Cuba. La compañía continúa apoyando a sus equipos durante esta etapa, manteniendo su compromiso con la proyección futura del país”, indicó la empresa en una declaración citada por ABC.

Una fuente cercana al asunto en La Habana indicó a AFP que Iberostar pondrá fin próximamente a "todas sus actividades" en la isla. En el sitio web comercial de Iberostar ya no aparece disponible ninguna reserva para hoteles en Cuba, reportó la agencia.

Este martes trascendió que Meliá Hotels International pondrá fin a la gestión y comercialización de todos los hoteles que operaba en Cuba a partir del 24 de julio. La empresa atribuyó la decisión a las dificultades operativas, legales, económicas y financieras que enfrenta la isla, las cuales, según afirmó, “imposibilitan de hecho y de derecho una mínima estabilidad operativa” para desarrollar sus actividades.

Según ABC, Iberostar ya había dejado de gestionar y comercializar 12 de sus 18 hoteles en Cuba el mes pasado debido al riesgo de sanciones estadounidenses. Los seis establecimientos que aún permanecían bajo su gestión también dejarán de operar tras la ampliación de las sanciones de la administración del presidente Donald Trump contra empresas relacionadas con el Ministerio de Turismo de Cuba.

Meliá había anunciado previamente el cese de operaciones en 15 de sus 24 hoteles en la isla y ahora extenderá esa decisión al resto de sus establecimientos, así como al uso de sus marcas, los servicios receptivos y la cadena de suministro asociada a sus operaciones.