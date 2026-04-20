Hijo de exiliados cubanos nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia de Florida

Getting your Trinity Audio player ready...

El hijo de exiliados cubanos John Daniel Couriel se convertirá el próximo 1 de julio en el presidente de la Corte Suprema de Justicia del estado de la Florida, órgano al que había sido nombrado por el gobernador Ron DeSantis.

Couriel, de 48 años, nació en Miami y su padre llegó a Estados Unidos como parte de la Operación Peter Pan, que sacó de Cuba, sin el acompañamiento de sus padres, a cerca de 14 mil niños a inicios de los años sesenta. Habla perfectamente el español.

“Estoy agradecido con mis colegas por su confianza y en deuda con los anteriores presidentes. Haré todo lo posible por servir al pueblo de Florida tal como ellos lo han hecho con tanta destreza”, dijo el jurista al Florida BAR.

Graduado como abogado en Harvard, fue asistente judicial en una Corte de Distrito, antes de incorporarse a la firma Davis Polk & Wardwell, en Nueva York, donde llevaba asuntos de valores, bancarrota e investigaciones.

Luego fue Fiscal Federal Auxiliar para el Distrito Sur de Florida y procesó cientos de delitos federales, para regresar al sector privado años después, al bufete Kobre & Kim LLP, donde se especializó en disputas internacionales.

Los siete miembros del Tribunal Supremo de Florida eligen a un presidente, que actúa como portavoz principal del poder judicial en el Estado y cumple un mandato de dos años, que comienza el 1 de julio en los años pares.

Durante muchos años, las normas dictaban una preferencia por la selección del magistrado con mayor antigüedad en la Corte, pero actualmente la elección se basa en habilidades gerenciales, administrativas y de liderazgo.