Hialeah honra al Dr. Santiago Cárdenas nombrando una calle en su honor

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Este jueves 16 de abril, la ciudad de Hialeah, le confirió al doctor Santiago Cárdenas el honor de identificar con su nombre una calle de la ciudad, en una ceremonia que contó con la participación de los funcionarios públicos de un municipio que se distingue por tener la mayor concentración de cubanos fuera de la Isla.

El alcalde de la ciudad que progresa, como se conoce popularmente a Hialeah, Brian Calvo, el regidor más joven del estado de la Florida, destacó la trayectoria del doctor Cárdenas enfatizando su intenso trabajo a favor de la comunidad y la notable atención que le presta a todos sus pacientes.

Cárdenas, nacido en Cuba en 1940, es graduado en medicina por la Universidad de La Habana y un esforzado luchador por la democracia en Cuba, también fue distinguido con una proclama del condado Miami-Dade, reconocimientos que recibió con profunda gratitud.

Durante la ceremonia, muy concurrida, habló de sus compromisos ciudadanos y evocó a su madre y a su esposa, recientemente fallecidas, así como a sus hijos y nietos.

A partir de hoy la intercesión de la 2 avenida del East, entre las calles 8th Street y la 9th Street, será conocido como Dr. Santiago A. Cardenas Way.