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Hialeah honra al Dr. Santiago Cárdenas nombrando una calle en su honor

La ciudad de Hialeah le confirió al doctor Santiago Cardenas el honor de identificar con su nombre una calle de la ciudad
La ciudad de Hialeah le confirió al doctor Santiago Cardenas el honor de identificar con su nombre una calle de la ciudad

Sumario

  • Cárdenas, nacido en Cuba en 1940, es graduado en medicina por la Universidad de La Habana y un esforzado luchador por la democracia en Cuba.
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Este jueves 16 de abril, la ciudad de Hialeah, le confirió al doctor Santiago Cárdenas el honor de identificar con su nombre una calle de la ciudad, en una ceremonia que contó con la participación de los funcionarios públicos de un municipio que se distingue por tener la mayor concentración de cubanos fuera de la Isla.

El alcalde de la ciudad que progresa, como se conoce popularmente a Hialeah, Brian Calvo, el regidor más joven del estado de la Florida, destacó la trayectoria del doctor Cárdenas enfatizando su intenso trabajo a favor de la comunidad y la notable atención que le presta a todos sus pacientes.

La ciudad de Hialeah le confirió al doctor Santiago Cardenas el honor de identificar con su nombre una calle de la ciudad
La ciudad de Hialeah le confirió al doctor Santiago Cardenas el honor de identificar con su nombre una calle de la ciudad

Cárdenas, nacido en Cuba en 1940, es graduado en medicina por la Universidad de La Habana y un esforzado luchador por la democracia en Cuba, también fue distinguido con una proclama del condado Miami-Dade, reconocimientos que recibió con profunda gratitud.

Durante la ceremonia, muy concurrida, habló de sus compromisos ciudadanos y evocó a su madre y a su esposa, recientemente fallecidas, así como a sus hijos y nietos.

A partir de hoy la intercesión de la 2 avenida del East, entre las calles 8th Street y la 9th Street, será conocido como Dr. Santiago A. Cardenas Way.

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    Pedro Corzo

    Pedro Corzo, Santa Clara, 1943. Trabajó en Radio Martí desde 1998 hasta el 2021. Conferencista y escritor. Residió en Venezuela durante doce años y colaboró allí en varios medios de información.

    Es presentador del programa Opiniones de WLRN, Canal 17 y columnista de El Nuevo Herald. Ha producido varios documentales históricos, entre ellos Zapata, Boitel y Los Sin Derechos.

    Entre sus libros se cuentan Cuba, Cronología, Perfiles del Poder, La Porfía de la Razón, Guevara Anatomía de un Mito,  Cuba, Desplazados y Pueblos Cautivos y El Espionaje Cubano en Estados Unidos. 

    En mayo del 2017 recibió la Medalla de la Libertad que otorga el gobernador del estado de la Florida.

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