Helen Aguirre deja la Casa Blanca

Helen Aguirre Ferré, una de las latinas más prominentes en la Casa Blanca, ha cesado sus funciones como directora de prensa.



La portavoz de la Casa Blanca Lindsay Walters dijo el jueves que Aguirre será la nueva directora de comunicaciones estratégicas en la National Endowment for the Arts, una agencia del gobierno federal que promociona actividades artísticas. Walters indicó que Aguirre asumirá su nuevo empleo durante las próximas dos semanas.



“Espero seguir promoviendo la agenda del presidente a favor de las comunidades estadounidenses a través de la National Endowment for the Arts, que apoya a instituciones culturales sin fines de lucro en todo el país”, dijo Aguirre en una declaración distribuida por Walters. “Esto brinda un impacto económico importante en ciudades y zonas rurales por igual”.



Aguirre trabajó en la Casa Blanca desde el inicio del gobierno del presidente Donald Trump tras manejar las comunicaciones con medios hispanos desde el partido nacional republicano. Mientras Aguirre trabajó ahí la página web eliminó su contenido en español, un cambio respecto a los dos gobiernos anteriores.



La relación de Trump con los latinos ha sido complicada. Durante su campaña electoral llamó a los inmigrantes mexicanos criminales y violadores. También criticó a su rival Jeb Bush por responder a un reportero en español, alegando que el exgobernador de Florida “debería dar el ejemplo hablando inglés mientras esté en Estados Unidos”.



La salida de Aguirre sigue a la de otro hispano prominente, Carlos Díaz-Rosillo, quien en junio dejó su empleo como director de política y coordinador entre agencias de la Casa Blanca para convertirse en directivo de National Endowment for the Arts.



Antes de integrarse al equipo de gobierno, Díaz-Rosillo fue profesor en el departamento de Gobernabilidad de la universidad de Harvard. No respondió a un mensaje de AP buscando un comentario.



Los cambios recientes dejan entonces como latinos más cercanos a Trump a Mercedes Schlapp, directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca; Jennifer Korn, asistente especial al presidente y subdirectora de la oficina de relaciones públicas; y Juan Cruz, director para asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional.

(Con información de la agencia AP)