Hegseth confía en que el "Proyecto Libertad" obligue a Irán a negociar

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El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó este martes que la presión militar del Proyecto Libertad posiblemente obligue a Irán a sentarse a negociar, al tiempo que Estados Unidos avanza con éxito en la protección del transporte comercial en el Estrecho de Ormuz.

Durante una sesión informativa sobre la guerra en Irán en el Pentágono, Hegseth describió la operación como separada y distinta de la Operación Furia Épica. “El Proyecto Libertad es de naturaleza defensiva, de alcance limitado y temporal, con una sola misión: proteger el inocente transporte comercial de la agresión iraní”, declaró.

Dirigiéndose a “lo que queda de las fuerzas iraníes”, advirtió: “Si atacan a tropas estadounidenses o al transporte comercial inocente, enfrentarán un fuego abrumador y devastador de Estados Unidos. Preferimos que esta sea una operación pacífica, pero estamos listos y cargados para defender a nuestra gente”.

Según Hegseth, esta demostración de fuerza está cambiando la dinámica en la región y abre la puerta a posibles negociaciones con Teherán.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, confirmó que “en los últimos días” Estados Unidos ha establecido una presencia significativa sobre el estrecho con el fin de abrir el libre flujo del comercio, a pesar de que el bloqueo iraní continúa.

Mientras, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que el portaaviones USS George H.W. Bush (CVN-77) transita el Mar Arábigo con más de 60 aeronaves a bordo, apoyando directamente el Proyecto Libertad mientras se mantiene el bloqueo naval contra Irán desde el Golfo de Omán.

En las primeras horas de la operación, varios buques comerciales ya han transitado bajo escolta estadounidense y cientos de embarcaciones de decenas de naciones se preparan para cruzar.

La iniciativa temporal busca restaurar la libertad de navegación en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, sin intención de escalar el conflicto pero con plena disposición para responder con contundencia si es necesario.

La coordinación entre el Pentágono, el Estado Mayor Conjunto y CENTCOM refleja el compromiso de Washington por proteger el comercio global frente al bloqueo iraní.