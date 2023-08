Hasta los pocos alimentos de la bodega están en falta, se quejan los cubanos

Con el inicio de cada mes, los cubanos se apresuran a buscar en las bodegas los pocos alimentos subsidiados por el Estado, pero este mes de agosto se incrementan las dificultades para adquirir los alimentos básicos, que son esenciales para quienes no tienen acceso a las remesas desde el exterior, alertaron a Martí Noticias residentes desde la isla.

El 2023 ha traído un incremento sustancial en los atrasos por varios meses y, en ocasiones, la cancelación de la entrega de algunos productos vendidos a la población por medio de la canasta básica de alimentos con precios subsidiados.

Se trata de alimentos fundamentales como pan, azúcar, arroz, granos y aceite, que en muchos casos el Estado debe desde hace tres meses.

En la ciudad de Pinar del Río, la crisis alcanza ya a los alimentos básicos para niños y enfermos.

Desde allí, el opositor José Rolando Casares dijo que el bodeguero de su zona aseguró que no había visto una crisis tan profunda como la actual.

“Por ejemplo, tengo un niño de cinco años que todavía coge la leche en polvo y ahora mandaron a decirle a su mamá cuando fue a buscar las seis bolsas que le tocan, que solamente le podían dar la mitad, eso es del mes pasado, del mes de julio”, explicó.

En el poblad de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, la mayoría de la población no recibió los alimentos subsidiados correspondientes al mes de agosto, informó Armando Abascal: “La mayoría de los consumidores de todas las bodegas, a la mitad no le entró la canasta básica, imagínate en un pueblo como este, donde la libra de arroz está a 270, qué come la gente”.

El periodista independiente Guillermo del Sol dijo que ya en la ciudad de Santa Clara, vale 275 pesos la libra de arroz y supera los 500 pesos la de carne de cerdo.

“La situación no deja de ser alarmante porque bueno, estamos viviendo todos bajo las mismas penurias, bajo las mismas carencias, la canasta básica se ha convertido en algo irrisible”, advirtió el comunicador.

En la provincia de Sancti Spíritus no llegó el aceite, el café, ni los granos. Desde allí se reporta un aumento del robo en las tiendas estatales y centros de elaboración de alimentos, según reconoció un reportaje del diario estatal provincial.

Los ladrones se las arreglaron para entrar a las bodegas rompiendo puertas, techos y ventanas, declaró al periódico Escambray Ariel Fernández, director del grupo empresarial de Comercio en la provincia. La cabecera provincial, Yaguajay, La Sierpe y Trinidad, han sido los territorios más afectados.

“No hay otra opción, el huevo en estos momentos se está cotizando en Sancti Spíritus por 1.700 un cartón de huevos de 30 unidades (...) No vino tampoco el jabón, no vino el aseo, no vino el detergente”, informó desde la capital provincial, el periodista independiente Adriano Castañeda.

En Matanzas, la activista Annia Zamora Carmenate explicó la limitaciones que enfrentan los residentes que no reciben remesas.

“Es increíble lo que se está viviendo, hay hambre, hay una necesidad horrible en todos los aspectos”, aseguró la opositora.

El emprendedor Yoel Espinosa Medrano dijo que en Villa Clara, ya se cotiza a 230 pesos el dólar.

“Hoy en día la oferta estatal es cero, gracia a las mipymes estamos nosotros subsistiendo pero a un costo alto, y todo está generando que cada día aumente más el precio de la divisa, en este caso el dólar en la economía informal”, enfatizó.

Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes dijo que “comer frijol es un lujo", de más de 200 pesos.

"Aquí hay gente que la pasan sin comer, ¿dónde está ese traguito de leche que necesita sobre todo un anciano por la mañana. Yo te digo que la gente sobrevive porque Dios está ahí, porque es que no hay nada”, aseguró Teresa.