Hackers ucranianos filtran evidencia a InformNapalm sobre reclutamiento de cubanos en Rusia (FOTOS)

El grupo de hackers ucranianos Resistencia Cibernética filtró documentos a InformNapalm que evidencian el reclutamiento, entrenamiento y transferencia a Rusia de decenas de cubanos para participar en la invasión a Ucrania, reveló este miércoles la organización independiente.



Según los documentos, que incluyen fotos de pasaportes, al menos 199 cubanos habrían sido reclutados "como mercenarios" por el ejército ruso, como parte de una práctica extensiva del Kremlin que busca evitar nuevas medidas de movilización interna, señaló en un reporte InformNapalm.

Esta organización fue creada en marzo de 2014 por el periodista ucraniano Roman Burko y el experto militar Irakli Komaxidze, de Georgia, como respuesta a la agresión rusa en Ucrania, según describe su sitio en internet. Actualmente está integrada por más de 30 voluntarios de más de 10 países y publica sus investigaciones en más de 20 idiomas.

"Obviamente, esto es posible a través de una nueva ola de movilización. Y, por supuesto, este es un movimiento impopular, especialmente en vísperas de las elecciones presidenciales programadas para 2024 en la Federación Rusa. En consecuencia, debe buscar "carne" entre los no ciudadanos de Rusia. Los migrantes y los pobres de los estados aliados son la salida más lógica (...). La explotación de ciudadanos extranjeros permite al Kremlin atraer recursos humanos adicionales para sus operaciones militares, incluso frente a las crecientes pérdidas", subraya el artículo.

El reporte da detalles de un oficial ruso directamente implicado en el reclutamiento de los cubanos y cuyo archivo personal fue hackeado por Resistencia Cibernética. Se trata del mayor Anton Valentinovich Perevozchikov, quien desde mayo de 2023 ha sido el jefe del punto de selección para el servicio militar contratado en la ciudad de Tula.

"Gracias al contenido del buzón del mayor Anton Perevozchikov, fue posible interceptar los datos de ciudadanos extranjeros, mercenarios y terroristas que expresaron su deseo de concluir contratos con el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Estas son dos compañías de pleno derecho", refiere InformNapalm.



Añade que un análisis del buzón del oficial ruso arrojó los nombres, apellidos, fechas de nacimiento y datos de pasaporte de 199 cubanos. "Todos ellos son ciudadanos cubanos con la excepción de una persona: Juan Pablo Díaz Romero, que es ciudadano de Colombia", aclara el reporte.



El mayor de esta hornada de cubanos es Lázaro Oliva Fernández, de 68 años. El más joven, Yoender Raúl Mena Álvarez-Bouilla, de apenas 18 años, cumplidos en marzo de este año.

También hay hermanos, los gemelos José Antonio y Luis Antonio Stable González. "Incluso hay un Bandera entre ellos, que luchará por la Federación Rusa. Solo que su nombre no es Stepan, sino Inol", ironiza InformNapalm, en referencia al nacionalista ucraniano Stepan Andriyovych Bandera, que luchó por la independencia del país eslavo contra Polonia, la antigua Unión Soviética y la alemania nazi, y cuya fecha de nacimiento, el 1ro de enero, es un feriado oficial en Ucrania en su honor.



El reporte detalla que las personas identificadas en los documentos hackeados por Resistencia Cibernética llegaron a Rusia por el aeropuerto de Sheremetyevo durante julio y agosto de este año, en varios grupos de 10 a 30 personas. "Es revelador que los gemelos Stable llegaron de diferentes maneras. Luis llegó el 15 de julio y José el 1 de agosto", especifica la publicación.

En los pasaportes, el motivo de la visita de los cubanos a Rusia se indica como "turismo" y su destino final es Tula, en la llanura de Europa del Este, que limita con las regiones de Orlov, Kaluga, Moscú, Lipetsk y Riazán, donde permanecerían los dos jóvenes cubanos cuyo testimonio generó una serie de reacciones en redes sociales, medios de prensa, la Cancillería de Cuba y el gobierno estadounidense sobre el reclutamiento de ciudadanos de la isla para luchar en la invasión rusa contra Ucrania.

Una vez en Tula, el mayor Perevozchikov "registra a los cubanos, traduce los datos de su pasaporte, les entrega un contrato y les promete 'montañas de oro'", indica InformNapalm.



Los documentos hackeados, traducidos al español, muestran un cuestionario, informes para el pago de dinero y un contrato con una solicitud, entre otros detalles. Según la evidencia recopilada por los hackers ucranianos, a los cubanos se les garantiza un paquete social completo, similar al proporcionado por el ejército a los soldados rusos contratados.

Además de los pagos a la familia en caso de muerte o lesión, los cubanos reclutados puede contar con "un pago único de 195,000 rublos al firmar un contrato por un período de un año o más", y "pagos mensuales de 204,000 rublos por mes en la zona de la "operación militar especial" (dependiendo del rango militar, la posición y la duración del servicio)", revela el anexo de los contratos.



Los beneficios también incluyen la "posibilidad de compra rápida de viviendas a expensas del Ministerio de Defensa de Rusia a través del sistema de acumulación y préstamos hipotecarios", "vivienda de servicio o compensación de alquiler", además del "examen, tratamiento y rehabilitación gratuitos en instituciones médicas militares", y un seguro de vida y salud, entre otros.

todos los datos recopilados sobre estos cubanos reclutados por Rusia han sido transferidos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Ucrania

El estado ruso ofrece a los reclutados cubanos el equivalente a 2 mil dólares por mes. "Es simplemente imposible hacer esa cantidad de dinero en Cuba", subraya InformNapalm, que ofrece el retrato del cubano promedio reclutado: de pocos recursos, con una familia numerosa, como el caso de Yuser Galindo.



"Nació el 31 de mayo de 1982. Un análisis de su página de Facebook mostró que el hombre fue contratado para la construcción o trabajos de tierra poco calificados. No ganó mucho, pero la cuarentena socavó aún más su capacidad de ganar", indica el reporte.

La investigación de InformNapalm ubica la oficina de registro y alistamiento militar de Tula y el lugar de trabajo de Anton Perevozchikov en la calle Internacional Comunista #28, y fotos de los alrededores del edificio que coinciden con imágenes de reclutas cubanos en sus perfiles actualizados de redes sociales.



El reporte cita el caso de Aliesky Anache, nacido en 1989. "De los metadatos de su foto de pasaporte, está claro que ingresó a la Federación Rusa el 18 de julio de 2023 (...). El 19 de julio, Anache creó otra página de Facebook...Echemos un vistazo más de cerca al avatar. El mercenario no tuvo tiempo de moverse ni cien metros de la oficina de alistamiento militar, ya que rápidamente se tomó una foto", detalla.

Una foto compartida de Michael Guillermo Valido Oropesa, nacido en 1993, también lo ubica cerca del lugar de reclutamiento.

Otro cubano, Rolando Boza Morton, detalla InformNapalm, "filmó el camino de Moscú a Tula en el servicio de alquiler de automóviles Delimobil, e hizo un recorrido por los lugares icónicos de la patria del samovar". Videos publicados en su cuenta de Facebook revelan que su esposa ya había viajado a Rusia.

El grupo de hackers "Resistencia Cibernética" identificó también a cubanos reclutados que residen en Rusia desde hace un par de años, como es el caso del tunero Roberto Blanco Pérez, quien llegó a Rusia en 2021.

"Este es uno de los pocos casos en que se emitió un pasaporte a una persona hace mucho tiempo y no para un "viaje turístico"(...). Una foto de Pérez con una máscara que nos recuerda los "felices años de cuarentena" es prueba de ello. Pero la vida de Pérez no funcionó, o realmente quiere obtener la ciudadanía rusa. Por lo tanto, ahora luchará", dice con sarcasmo InformNapalm, en referencia a la promesa del Kremlin de otorgar en un período de seis meses la ciudadanía rusa a los voluntarios reclutados para ir al frente de la guerra contra Ucrania.

La organización independiente alerta que el flujo de cubanos hacia Rusia con fines de reclutamiento militar para participar en la invasión a Ucrania esta aumentando, y señala que es poco probable que Tula sea la única ciudad rusa donde lo expuesto en la investigación esté sucediendo.

"Hemos recibido pruebas irrefutables de la participación de mercenarios cubanos en la guerra contra Ucrania del lado de la Federación de Rusia. Tenemos dudas razonables de que estos mercenarios terminaron allí sin el conocimiento de las autoridades cubanas por puro accidente bajo el programa de trabajo y viajes".

InformNapalm indica que todos los datos recopilados sobre estos cubanos reclutados por Rusia han sido transferidos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Ucrania, y sus nombres y fotos se han introducido en la base de datos Myrotvorets.

"Trataremos de llevar ante la justicia a todos aquellos que respaldan la facilitación de mercenarios para llevar a cabo una agresión contra Ucrania. Ucrania garantiza una cálida bienvenida a los cubanos", concluye.



InformNapalm menciona al final del reporte la declaración emitida el martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, cuando el material recopilado por Resistencia Cibernética "ya estaba terminado y se estaba preparando para su publicación".

En el comunicado oficial, La Habana informó sobre la detección de una red de tráfico de personas con base en Rusia que reclutaba cubanos -tanto en la isla como en ese país- para luchar en la guerra en Ucrania. También dijo que "se han neutralizado intentos de esta naturaleza y se han iniciado procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades", sin ofrecer detalles adicionales.

La organización independiente dijo tener "sospechas razonables" de que las autoridades cubanas intentan ocultar su cooperación con Rusia en este asunto. "Después de todo, existe una probabilidad muy pequeña de que las autoridades cubanas no notaran el flujo de personas que de repente, por primera vez en sus vidas, reciben pasaportes extranjeros, que se emiten solo en la capital de Cuba".

"¿Combatirá Cuba el flujo de mercenarios, o se limitará a una declaración vacía y continuará suministrando secretamente mercenarios a Rusia?"

Agregó que otros acontecimientos, como el intercambio de visitas de alto nivel entre La Habana y Moscú --que incluyen el viaje a Cuba del secretario general del Consejo Nacional de Seguridad de Rusia, mano derecha de Putin, Nikolai Platonovich Patrushev, y la del canciller ruso Serguei Lavrov-- así como el entrenamiento de cubanos en Bielorrusia, constituyen "parte del mismo rompecabezas".



"¿Combatirá Cuba el flujo de mercenarios, o se limitará a una declaración vacía y continuará suministrando secretamente mercenarios a Rusia?", se cuestiona InformNapalm.

La respuesta no será difícil de averiguar, asegura.

"Ya tenemos 199 pasaportes de mercenarios cubanos que los enviaron al Mayor Perevozchikov (escaneos de pasaportes en un archivo ZIP). Estas no son todas las fuentes, y los hackers de la "Resistencia Cibernética" tienen una oportunidad real de rastrear el destino de estos y otros mercenarios, y si estas personas en particular no son castigadas, si el movimiento de cubanos a Sheremetyevo y otras ciudades rusas continúa, entonces la conclusión será obvia y las garantías de "no participación en el reclutamiento de mercenarios" del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ya no servirán", concluye el reporte.

La organización aclara que "no participa ni fomenta actividades de piratería informática", y que la información obtenida de hacktivistas "se somete a una verificación exhaustiva basada en fuentes alternativas".