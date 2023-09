"Nos torturaron, nos dieron golpes", denuncia joven cubano desde Rusia

El papel activo de los cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania ha sido denunciado en numerosas ocasiones, pero recientes videos que circulan en las redes sociales y el testimonio de familiares arrojarían luz sobre la magnitud de esta participación y la trama de esta contratación.

En varios videos divulgados durante la última semana en redes sociales y medios noticiosos del sur de la Florida, los jóvenes Alex Vegas Díaz, de Santa Clara, y Andorf Antonio Velázquez García, de La Habana, ambos de 19 años, dijeron haber sido estafados en una contratación para viajar a Rusia. También aseguraron que fueron enviados por un tiempo a una unidad militar, luego al frente de guerra en Ucrania y que han sido internados en al menos cinco centros hospitalarios en Rusia. Sus relatos incluyen detalles de cómo habrían logrado escapar del último hospital y de un presunto secuestro, en el que habrían sido golpeados y torturados, en un centro que no han podido identificar.

En un sonido enviado este viernes a nuestra redacción Velázquez García denunció: "Nos detuvieron, nos decían que dijéramos la verdad. Nosotros le decíamos que no sabíamos de qué era lo que estaban hablando. Nos torturaron, nos dieron golpes, hasta que nosotros no dijimos nuestra historia, no nos dejaron movernos, para aquí donde nos tienen detenidos. Nos amenazaron. Por favor, envíenle este audio a todas las personas que pueden ayudarnos".

En otro clip el joven aseguró que se encontraban en un aeropuerto "rodeado de rusos" y que los iban a enviar a una base y que de allí volverían a ser enviados a Riazán, una zona situada a unos 180 kilómetros de Moscú, donde estaba la base militar en la que habrían pasado sus primeros días como efectivos rusos.

Martí Noticias contactó en repetidas ocasiones a la Embajada de Cuba en Rusia para indagar sobre la situación de estos ciudadanos cubanos y la grave denuncia de estos jóvenes, pero al momento de publicar esta nota no ha tenido respuesta alguna de la sede diplomática.

Entretanto, Caridad Díaz, la madre de Alex, explicó a nuestra redacción este viernes que en Cuba los jóvenes no pasaron el Servicio Militar Obligatorio, porque tienen padecimientos de salud, y que ambos fueron contactados por teléfono para enrolarse en este viaje bajo las promesas de un contrato de trabajo para tareas de construcción, el otorgamiento de un estatus migratorio legal en Rusia y la posibilidad de reclamar a toda la familia que dejaban en Cuba.

El contrato fue firmado, a pesar de estar en ruso, explicó Díaz, quien asegura que la mediadora les habría dicho: "Firma y no te preocupes".

Como han explicado los propios jóvenes, viajaron a inicios del verano desde Varadero a Moscú, en un vuelo junto a unas 200 personas.

Según reflejan documentos enviados a nuestra redacción, lo hicieron a través de la aerolínea rusa Nordwind y también contaron con un seguro de vida de hasta 50 mil dólares por 12 días.

La mujer residente en Santa Clara dijo a Martí Noticias que en los primeros tiempos en Rusia estuvieron "recogiendo madera" y "trabajando en una cocina".

De ese momento, relató lo siguiente: "Yo tuve la oportunidad de hablar con un coronel allá en la unidad. El coronel me habló en español y me dijo que él respondía por la vida de estos niños, que estaban bajo su protección y que mi niño iba a venir para Cuba hecho tremendo cocinero, que lo tenían cocinando en la cocina y enseñando. Yo creo que hablaba muy normal como nosotros".

La señora dijo que cuando los jóvenes supieron que irían a la guerra, se negaron en un principio y fueron amenazados. "Cuando él le plantea a los oficiales allá que él no quiere participar en la guerra, los amenazan: 'Si tú no vas a la guerra, son seis meses preso en Rusia, te deportamos, y 30 años en Cuba´".

"El coronel con quien yo hablé en Riazán me dijo que el niño no iba para la guerra y que lo iban a poner en la cocina, pero es que todo es una mentira. El coronel es cubano, porque el niño mandó a decir ahora en estos días que el que los recibió a ellos allá, cuando ellos llegaron era un cubano con un ruso. Un cubano con el uniforme ruso y la bandera rusa, pero cubano (...) Cuando los recibieron en Moscú había un oficial ruso y un oficial cubano. Eso no cabe la duda de que era un oficial cubano. Ellos lo dicen en los videos", afirmó la fuente.

Caridad Díaz aseguró que en Cuba hay otros interesados en seguir el camino de su hijo: "Aquí han venido a las puertas de mi casa a que yo les dé el teléfono, yo dije que no, que yo no tengo ya ese teléfono y les he explicado la situación y dicen que no importa, que así mismo, que quieren irse, que es preferible que estar aquí. Mi hijo dijo que prefería morirse bajo las bombas ucranianas que no de hambre y de tristeza aquí".

Martí Noticias contactó el jueves a Mario Antonio Velázquez, el padre de Andorf Antonio Velázquez García, quien desde el pasado 27 de julio se encuentra en León, México.

El señor confirmó que los jóvenes fueron contactados vía telefónica, a través de WhatsApp, por un grupo denominado "La Guerra" y que entre los jóvenes cubanos hay como una moda de irse para Rusia.

"Pero siempre tuve el conocimiento de que era un contrato de trabajo, no era remotamente de ir a alistarse al ejército ruso, ni una guerra ni nada de eso (...) La historia de irse a trabajar era construcción, abrir trincheras, guardaba relación con la guerra, casas destruidas quizás por un bombardeo, ayudar en la cocina, un herido... No hablaron en ningún momento, como dice mi hijo, de ir a la primera línea, ni estar en la línea de fuego. Nada de eso se habló. Mi hijo vino a saber eso estando en Rusia (...) En ningún momento tuvieron un traductor que le estuviera diciendo lo que estaban firmando", dijo Velázquez.

"Mi hijo tiene baja del ejército en Cuba porque vive con un sólo riñón", apuntó.

"En las pocas videollamadas vi oficiales grandes, cubanos, uno de ellos me saludó y me dijo: 'Tranquilo, aquí te lo cuidamos'", afirmó.

"Me llegaron a decir que estaban en Ucrania, en una cabaña con televisión, con cerveza", asegura el señor, precisando que no recuerda quién le dio esa información y agregó que luego supo que los "tenían bajo tierra, sin comida, sucios... como decimos nosotros, carne de cañón".

Otros cubanos reclutados

En mayo trascendió que al menos 14 cubanos habrían firmado, a título personal, contratos para alistarse al ejército ruso y formar parte de las operaciones militares de la invasión a Ucrania. Los cubanos fueron fotografiados haciendo el proceso de reclutamiento en la región de Riazán.

La Gaceta de Riazán aseguró en un reportaje que fueron destinados a unidades militares de acuerdo con sus especialidades, que recibirían una asignación única por un monto de 195 mil rublos del presupuesto federal, y los residentes de la región de Riazán también recibirán 200 mil rublos del presupuesto regional. Además precisaban que si las tareas tomaban lugar en la zona de guerra en Ucrania el pago ascendía a 204 mil rublos al mes.

Otra publicación online de la región d Riazán progorod62.ru aseguró que los cubanos habían sido contratados por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

En el mes de junio, cuando habían transcurrido menos de 72 horas de la fallida sublevación de Yevgeny Prigozhin contra el Kremlin, el ministro de Defensa de Rusia Sergey Shoigu recibió en la sede del Ministerio de Defensa a su contraparte cubana, el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera.



Los medios de prensa oficialistas informaron que Shoigu invitó al General de Cuerpo de Ejército cubano a discutir todos los proyectos existentes y futuros de cooperación en el ámbito militar.

“La composición de su nutrida delegación atestigua la disposición de la parte cubana para discutir una amplia gama de temas en el ámbito militar y técnico-militar. Propongo hablar en detalle todos los proyectos de cooperación existentes y prometedores en el campo castrense”, dijo entonces Shoigu, citado por la agencia estatal cubana Prensa Latina.

Shoigu señaló en esa ocasión que "Cuba ha sido y sigue siendo el aliado más importante de Rusia en la región".

A principios de junio, el presidente ruso Vladimir Putin otorgó la Orden de la Amistad López Miera, en reconocimiento a la "importante contribución del titular de la cartera de Defensa de la República de Cuba al fortalecimiento de la cooperación militar y técnico-militar entre ambos países".



Desde el comienzo de su invasión a Ucrania, en febrero de 2022, el Kremlin ha recibido el apoyo total e incondicional del régimen cubano, en medio del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los viejos aliados.

(A partir de entrevistas realizadas por la periodista Ivette Pacheco)