Guillermo Del Sol depone huelga de hambre (VIDEO)

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El opositor y periodista independiente cubano Guillermo del Sol anunció este sábado el fin de la huelga de hambre que mantuvo por 72 días.

En un video enviado a nuestra redacción Del Sol agradeció el apoyo recibido por cientos de cubanos que dentro y fuera de la isla mostraron preocupación por su protesta extrema.

Explicó que esta decisión no implica el fin de su activismo a favor de la libertad de los presos políticos.

El periodista independiente el viernes fue atendido en el Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, en Santa Clara, tras presentar una presión arterial de 220/130, niveles muy bajos de glucosa y un fuerte dolor en el pecho, informó a Martí Noticias su hijo, Adrián del Sol.

El miembro de Cuba Decide inició el 18 de junio de 2026 una huelga de hambre para exigir la liberación de 18 presos políticos, desde entonces varias organizaciones de derechos humanos y grupos de la oposición cubana expresaron preocupación por su vida.

Cubalex documentó el caso desde el principio, alertó sobre deshidratación, crisis hipertensiva y riesgo de colapso, y denunció la vigilancia y la falta de respuesta institucional.



Cuba Decide y Defensa Cuba denunciaron la nula respuesta del régimen y responsabilizaron a Díaz-Canel y al ministro del Interior por la salud del opositor.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por su estado de salud y señaló que en Cuba las personas se ven forzadas a medidas extremas por la ausencia de recursos efectivos.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba pidió al régimen actuar de inmediato para evitar que se convirtiera en otro mártir, y el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba advirtió del riesgo vital y responsabilizó al Gobierno de cualquier desenlace fatal.

Además, ex prisioneros de conciencia del Grupo de los 75 de la Primavera Negra emitieron una declaración urgente pidiendo a la ONU, al Alto Comisionado de Derechos Humanos, a la CIDH, a Amnistía Internacional, a la Unión Europea y a gobiernos democráticos que usaran mecanismos diplomáticos y humanitarios, y exigieron al régimen garantizar su vida y atención médica.