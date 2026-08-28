Guillermo del Sol permanece en huelga pese a nueva emergencia médica

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El opositor y periodista independiente cubano Guillermo del Sol fue trasladado este viernes al Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, en Santa Clara, tras presentar una presión arterial de 220/130, niveles muy bajos de glucosa y un fuerte dolor en el pecho, informó a Martí Noticias su hijo, Adrián del Sol.

El activista, quien cumple 72 días en huelga de hambre, permaneció consciente durante el traslado, aclaró su hijo.

“Tenía la presión muy elevada, 220 con 130; su glicemia estaba en un rango muy bajo y tenía un dolor muy fuerte en el pecho”, declaró Adrián.

El familiar explicó que decidió llevarlo al hospital ante el visible deterioro de su salud y el temor de que sufriera una complicación cardíaca.

“Lo trasladé como familiar porque lo vi en un estado bastante malo. La presión estaba muy alta y ya no podía correr el riesgo de que continuara subiendo”, señaló.

Adrián dijo que el entumecimiento que observó en las manos de su padre aumentó su preocupación.

“Pensé que pudiera darle un infarto y traté de trasladarlo lo más rápido posible”, relató.

El hijo del opositor localizó un vehículo y lo llevó por sus propios medios al cuerpo de guardia del hospital.

“Quiero aclarar que Guillermo no estaba inconsciente; estaba consciente. Yo lo llevé bajo mi responsabilidad porque presentaba una hipertensión arterial demasiado elevada y dolor en el pecho, una angina de pecho”, afirmó.

Según explicó Adrián, el activista recibió atención médica con rapidez tras llegar al centro hospitalario.

“Entró por urgencias y enseguida lo atendió un equipo médico. Le tomaron la presión, lo vio un cardiólogo y acudieron especialistas de terapia intensiva”, dijo.

Los médicos le administraron dos frascos de solución Ringer por vía intravenosa durante aproximadamente dos horas y comprobaron varias veces sus niveles de glucosa.

“Después de ponerle la solución Ringer, la glicemia ya estaba en un rango de 4,1”, indicó Adrián.

El cardiólogo evaluó la posibilidad de ingresar a Del Sol en terapia intensiva cardiovascular debido a la presión arterial y al dolor en el pecho. Sin embargo, la familia fue informada de que no había una cama disponible.

Ante la demora y después de que su padre recibiera hidratación intravenosa, Adrián decidió regresar con él a la vivienda.

“Como se prolongaba el ingreso y prácticamente no había respuesta, decidimos regresar a la casa después de que fuera hidratado”, afirmó.

El opositor se encontraba nuevamente en su domicilio y había recuperado algo de fuerza, aunque continuaba sin ingerir alimentos.

“Ya está en la casa, se siente un poco mejor y tiene un poco más de fuerza, pero sigue sin ingerir alimentos”, informó su hijo.

Los especialistas recomendaron que pusiera fin a la huelga ante las graves complicaciones que presenta, especialmente los problemas cardiovasculares asociados con la hipertensión.

“Le aconsejaron que, por su salud, debía detener el ayuno, porque ya está presentando problemas serios, sobre todo cardíacos por su presión arterial”, añadió Adrián.

Del Sol comenzó la huelga el 18 de junio para exigir la liberación de 18 presos políticos cubanos cuyas condiciones de salud y encarcelamiento considera especialmente graves.

Entre ellos figuran Mayelín Rodríguez Prado, Donaida Pérez Paseiro, Saylí Navarro Álvarez, Lizandra Góngora Espinoza, María Cristina Garrido Rodríguez, Miguel Díaz Bauzá, Loreto Hernández García, Félix Navarro Rodríguez, José Gabriel Barrenechea Chávez y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, entre otros.

La protesta también reclama la libertad de Leonel Tristá García, manifestante de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 cuya licencia extrapenal fue revocada.