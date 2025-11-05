Enlaces de accesibilidad

Guillermo Del Sol cuestiona cifras oficiales sobre chikungunya en Cuba
El activista y periodista independiente Guillermo del Sol reaccionó a las cifras oficiales sobre los contagios de chikungunya en Cuba, cuestionando la veracidad de los datos ofrecidos por las autoridades sanitarias.

La denuncia señala que en Santa Clara, la capital de una de las provincias donde se concentra la mayoría de los casos, no se están aplicando medidas higiénicas efectivas para frenar la propagación del virus, lo que agrava la ya crítica situación epidemiológica. Este testimonio se suma a las múltiples voces que advierten sobre el deterioro del sistema de salud en Cuba y la falta de respuesta institucional ante el brote.

Actualmente afectado por el virus, Del Sol relató a Radio Martí que en varios barrios de Santa Clara los casos se multiplican, mientras los hospitales se encuentran colapsados.



