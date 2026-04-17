Giménez: Honramos el valor inquebrantable de los héroes de la Brigada 2506

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El congresista cubanoamericano carlos Giménez rindió homenaje este viernes a los integrantes de la Brigada 2506, que este 17 de abril conmemoraron el 65 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos.

"Honramos el valor inquebrantable de los héroes de la Brigada 2506.

Su sacrificio en la búsqueda de una Cuba libre sigue siendo un poderoso testimonio del espíritu humano y de la lucha por la libertad. Jamás olvidaremos su valentía ni su misión", escribió el republicano en su cuenta en X.

El exilio cubano rinde homenaje a los 1414 hombres que desembarcaron en 1961 por Bahía de Cochinos, en la provincia de Matanzas, para derrocar el régimen de Fidel Castro y salvar a Cuba del comunismo.

La operación terminó con más de un centenar de combatientes muertos y alrededor de 1.200 capturados. Los prisioneros, integrantes de la Brigada de Asalto 2506, permanecieron detenidos cerca de 20 meses antes de ser liberados mediante negociaciones entre Fidel Castro y la CIA.