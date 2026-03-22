Giménez honra a la Reina Sofía en evento en Miami (VIDEO+Fotos)

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez publicó una foto junto a la Reina Sofía de España durante la visita de la monarca a Miami. El encuentro se enmarcó dentro de los actos conmemorativos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.



“Todo un honor recibir a Su Majestad la Reina Sofía de España durante su visita a Miami, celebrando los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Tanto como caballero del Orden de Isabel La Católica y como descendiente de españoles, Lourdes y yo hemos trabajado para demostrar la labor de las famosas Damas de La Habana que le enviaron millones al libertador George Washington para derrocar al imperio británico. ¡Viva España! ¡Viva la Reina Sofía!”, escribió Giménez en sus redes sociales.

Las Damas de La Habana fueron un grupo de mujeres cubanas (principalmente de La Habana, Matanzas y otras zonas) que en 1781 realizaron una colecta masiva de joyas y objetos de valor para auxiliar a los ejércitos de George Washington y sus aliados franceses. Esta contribución, que alcanzó el equivalente a 28 millones de dólares, fue fundamental para financiar la Batalla de Yorktown, asegurando así la independencia de los Estados Unidos.



Giménez es caballero de la Orden de Isabel la Católica, una condecoración española que reconoce méritos en la promoción de la cultura, economía o relaciones internacionales hispánicas.

Entregan "Premios Sophia a la Excelencia"

La Reina Sofía presidió este sábado los "Premios Sophia a la Excelencia" otorgados por el Queen Sofía Spanish Institute (QSSI), en el Pérez Art Museum Miami (PAMM). La Casa Real española destacó en un post en X que el galardón es "uno de los reconocimientos más distinguidos que vinculan al mundo hispanohablante y a los Estados Unidos".



Durante su llegada al evento, fue recibida por el congresista Giménez, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, la cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro, y la presidenta del Patronato del Queen Sophia Spanish Institute, Pilar Lladó.

La Reina Sofía entregó el premio a dos matrimonios galardonados por su trayectoria filantrópica y compromiso con la comunidad hispana: ​Jorge M. Pérez y Darlene Boytel-Pérez, y Frank y Haydée Rainieri.

Figuras de referencia internacional en las artes, la cultura, la diplomacia, la ciencia y la vida pública, como Bill Clinton, Henry Kissinger, Plácido Domingo, Penélope Cruz, Norman Foster, Alicia de Larrocha, Carolina Herrera, Mario Vargas Llosa, Gloria y Emilio Estefan, Carlos Slim, José Andrés o Gustavo Dudamel, entre otros, han recibido el "Premio Sophia a la Excelencia".

El galardón distingue a quienes favorecen la "apreciación internacional de España y de las Américas mediante la entrega generosa de tiempo, experiencia y visión en los ámbitos de las ciencias, las artes o las humanidades", señaló en un comunicado la Casa Real española.

Durante la ceremonia en el Pérez Art Museum, la alcaldesa Levine Cava hizo entrega de una proclamación oficial en reconocimiento a la labor del Queen Sofía Spanish Institute en la promoción del entendimiento cultural y de iniciativas educativas que ponen en valor las contribuciones de España y del mundo hispanohablante a la historia de EEUU.



La proclamación también destacó el papel del Instituto en el lanzamiento de la iniciativa America&Spain250, en Florida, en el marco de la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, y declaró oficialmente el 21 de marzo de 2026 como el “Día del Queen Sofía Spanish Institute” en el condado de Miami-Dade.