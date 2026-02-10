Funcionarios de embajada de EEUU se reúnen con el exprisionero político Andy García

Getting your Trinity Audio player ready...

Funcionarios de embajada de Estados Unidos en Cuba se reunieron con el exprisionero político Andy García Lorenzo, manifestante del 11 de julio de 2021 que salió de la cárcel a mediados de 2025 tras extinguir su condena.

"Fue un honor para los funcionarios de embajada reunirse con Andy García Lorenzo y sus padres Nedel García y Tayri Lorenzo en Santa Clara", escribió la sede diplomática en redes sociales.

"Injustamente encarcelado por participar en las protestas del 11J, Andy entregó a la embajada los trapos que se tenía que poner como preso político. EEUU seguirá exigiendo que se respeten los derechos humanos, libertad de expresión y la liberación de todos los presos políticos", agrega el mensaje.

García Lorenzo fue detenido el mismo 11 de julio de 2021. En enero de 2022 lo condenaron por desórdenes públicos, desacato y atentado, en un juicio en el que juzgaron a otros 15 manifestantes.

En ese momento Andy tenía 24 años y salió de prisión tras cuatro años de privación de libertad por protestar de manera pacífica en Santa Clara.

El joven fue sometido a torturas físicas y psicológicas por lo que realizó varias huelgas de hambre en prisión.

Durante el tiempo en la cárcel, su familia no paró de denunciar lo que estaba ocurriendo y fueron acosados también por la Seguridad del Estado. Varios de ellos fueron forzados al exilio.