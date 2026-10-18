FIU premia a Daniel Pedreira por su libro sobre los desaparecidos del castrismo

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La Universidad Internacional de Florida (FIU) otorgó al académico Daniel Pedreira el Premio a la Excelencia del Profesorado en Publicación y las Artes de 2026 por su libro Los desaparecidos del castrismo: Cuba desde 1959, una investigación sobre personas cuyo destino sigue sin esclarecerse.

En declaraciones a Martí Noticias, Pedreira afirmó que el reconocimiento trasciende su labor como autor y contribuye a dar visibilidad a un tema que no ha recibido suficiente atención.

“Este premio tiene gran valor para mí, no solo a título personal”, expresó el académico, quien destacó la importancia de que la universidad reconozca una investigación sobre los desaparecidos bajo el castrismo.

Pedreira describió el libro como el inicio de un proyecto que requiere mayor profundidad y que, según consideró, podrá desarrollarse plenamente cuando existan condiciones de libertad y democracia en Cuba.

“Este tema de los desaparecidos del castrismo […] no se ha estudiado a fondo”, señaló.

El investigador explicó que su trabajo aborda distintas circunstancias de desaparición: personas de las que no volvió a saberse tras ser detenidas por la policía, cubanos que intentaron abandonar el país y combatientes contra el castrismo cuyos restos no han sido localizados.

Entre los casos que mencionó figuran quienes participaron en la lucha en el Escambray y en otros conflictos dentro de Cuba. En algunas de esas historias, indicó, se supone o se conoce que las personas murieron en combate, pero sus familiares siguen sin saber dónde están sus cadáveres o qué ocurrió exactamente.

También aludió a quienes “desaparecieron de sus casas porque se los llevó la policía” y a personas que intentaron salir de la isla sin que después pudiera establecerse su paradero.

Para Pedreira, esclarecer estos casos es una tarea pendiente que deberá formar parte de futuras investigaciones sobre los crímenes del castrismo. El académico sostuvo que una Cuba democrática ofrecería las condiciones necesarias para indagar con mayor profundidad en esas historias.

El Instituto de la Memoria Histórica Cubana Contra el Totalitarismo también destacó el premio en una publicación en redes sociales, en la que subrayó la importancia de preservar la memoria histórica y de investigar a las víctimas del régimen.

Pedreira agradeció que FIU reconociera tanto su trabajo como la relevancia del asunto que aborda el libro: “Me honra mucho que la Universidad Internacional de la Florida haya tomado el tiempo y el interés de reconocer […] mi labor investigando y escribiendo sobre este tema tan importante para la Cuba de hoy y la Cuba del futuro”.