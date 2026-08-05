Fiscal General Todd Blanche encabeza delegación de EEUU a toma de posesión presidencial en Colombia

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El presidente Donald Trump anunció este miércoles la composición de la delegación estadounidense que asistirá a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como mandatario de Colombia, que tendrá lugar en Santiago de Cali, el próximo viernes 7 de agosto.

La comitiva será encabezada por Todd Blanche, Fiscal General interino, quien será acompañado, entre otros, por Hugo Guevara, Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, y el congresista Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes.

Asimismo, integran la delegación Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, el director de la DEA, Terrance C. Cole, y Cliff Sims, asesor de seguridad nacional del vicepresidente J.D. Vance.



Completan el grupo Viviana Bovo, subsecretaria adjunta principal interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas del Departamento de Guerra, y Kristopher D. Jarvis, jefe de operaciones internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan del Departamento de Justicia.

A la toma de posesión de De la Espriella han confirmado su asistencia los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; José Raúl Mulino, de Panamá; José Antonio Kast, de Chile; Nasry Asfura, de Honduras, y Luis Abinader, de República Dominicana.