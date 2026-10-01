Fiscal general de Bolivia detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico

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El fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, fue detenido el miércoles por la noche en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, a 17 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. El operativo policial se extendió de manera simultánea hasta La Paz y la capital constitucional, Sucre, donde se allanaron de forma inmediata las dependencias del Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones gubernamentales, la institución bajo la gestión de Mariaca operaba como una organización criminal dedicada a dar protección al narcoterrorismo.



El Ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, confirmó ante los medios que el fiscal fue imputado por los delitos de organización criminal —tipificado en el artículo 132 del Código Penal—, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

El presidente Rodrigo Paz no se refirió de inmediato al caso, pero sí abordó el problema del crimen organizado durante la última Asamblea General de las Naciones Unidas. En su intervención, Paz denunció que el "narcoterrorismo" financió los bloqueos de 2026 con el objetivo de desestabilizar la democracia, e insistió en la necesidad de derrotar a estas organizaciones, depurar las instituciones y estrechar la cooperación con Estados Unidos.



Para el analista político Eduardo Gamarra, el gobierno de Paz tardó demasiado en actuar. “Lo que ha hecho Bolivia, específicamente la administración de Paz, es demorarse mucho en desarrollar una estrategia integral de lucha contra la corrupción y el narcotráfico”, señaló el profesor de la Universidad Internacional de la Florida.



La captura de Mariaca se produjo apenas dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa a él y a otros altos funcionarios bolivianos debido a presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Esta es una red que abarca a todo el país; se trata de una verdadera narcoindustria”, aseveró Gamarra.

Por su parte, Oviedo aclaró que el operativo desmanteló "una organización criminal que protegía, participaba y se enriquecía con el tráfico de sustancias controladas".



Al analizar la acusación, Gamarra llamó la atención sobre la gravedad del caso, señalando que el fiscal no solo encubría delitos, sino que continuaba actuando de forma delictiva mediante una conducta ilícita permanente.

El ministro Oviedo agradeció públicamente el apoyo de Estados Unidos por intermedio de sus agencias, las cuales cooperan activamente en la lucha contra el narcoterrorismo.



Frente a una eventual extradición de Mariaca para ser procesado por la justicia estadounidense, Gamarra sostuvo que existen indicios suficientes para que el pedido proceda: "Me imagino que el presidente Paz accedería a esa petición".

El secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en X que la Administración Trump “se mantiene firmemente con el presidente Rodrigo Paz y el gobierno democráticamente electo de Bolivia mientras toma acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional".

El especialista enfatizó que la detención constituye solo un acierto inicial frente a un problema que es estructural: "Esta estructura criminal había penetrado profundamente en el Estado boliviano. Este es un buen primer paso, pero esto va mucho más allá del Chapare o de Evo Morales; se trata de una red delictiva extraordinaria que se construyó a lo largo de los últimos veinte años", advirtió Gamarra.

Pocas horas después de confirmarse su arresto, la Policía de Bolivia difundió un video filmado durante la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en marzo pasado, en el cual el líder criminal se refiere al ahora exfiscal Mariaca como su “amigo”.