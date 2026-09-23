Milei sobre Cuba: "Se tiene que terminar con esa dictadura sangrienta" (VIDEO)

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El presidente de Argentina, Javier Milei, reclamó este miércoles el fin de la dictadura cubana, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

"Cuba tiene que ser libre, se tiene que terminar con esa dictadura sangrienta", dijo el mandatario argentino en declaraciones a Martí Noticias.

Milei también se refirió a la presencia de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York y señaló que Venezuela está en un proceso de transición que "deberá resolver al punto tal que en algún momento llegue a volver a un estadio democrático, pero esa transición la está manejando con Estados Unidos".

El mandatario argentino se suma así a otros jefes de Estado que han respaldado abiertamente un cambio de gobierno en Cuba. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó este martes una postura similar, al afirmar que ya era hora de un cambio en la isla y que el Estado debe trabajar para el pueblo y no para sí mismo.

Durante su discurso ante las Naciones Unidas, el presidente Donald Trump lanzó una fuerte arremetida contra el régimen de La Habana y afirmó que el sistema comunista "está bajo la mayor presión que jamás ha tenido".

De forma paralela al plenario de la ONU, se concretó un avance diplomático sin precedentes en la Oficina de la Representación de Lituania en Nueva York. Directivos y miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana y diversos activistas de derechos humanos sostuvieron una conferencia de alto nivel con el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, así como con diplomáticos y representantes de Costa Rica y Estados Unidos.

Durante el encuentro, los representantes de Lituania, Costa Rica y Estados Unidos aceptaron formalizar una coalición internacional de naciones democráticas comprometida activamente con la transición democrática y los derechos humanos en Cuba.

Con reporte desde Naciones Unidas de Laura Artal y José Pernalete