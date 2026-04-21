Fin de una era en Apple: Tim Cook cede el liderazgo a John Ternus

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Apple anunció que su director ejecutivo, Tim Cook, dejará el cargo tras casi 15 años al frente de la compañía, en una transición que se hará efectiva el 1 de septiembre. Cook asumirá entonces el puesto de presidente ejecutivo de la junta directiva, mientras que el actual jefe de ingeniería de hardware, John Ternus, lo reemplazará como CEO.



El anuncio marcó el fin de una de las gestiones más prolongadas e influyentes en la historia de la empresa tecnológica, periodo durante el cual Apple consolidó su crecimiento global y alcanzó valoraciones récord en los mercados financieros.

Cook, de 65 años, asumió como CEO de Apple en 2011 y permanecerá vinculado a la empresa en su nuevo rol, mientras Ternus tomará el liderazgo operativo en un momento clave para la compañía, marcado por la competencia en inteligencia artificial y la evolución de su negocio de hardware y servicios.



Tras conocerse la noticia, el presidente de Estados Unidos Donald Trump reaccionó con un extenso mensaje en Truth Social, en el que elogió a Cook y destacó su relación personal y profesional con el ejecutivo. “Tim Cook tuvo una carrera INCREÍBLE, casi incomparable, y continuará haciendo un gran trabajo para Apple y para lo que decida emprender después. Simplemente, Tim Cook es un tipo increíble”, escribió Trump.

En su publicación, Trump también afirmó que Apple obtuvo un desempeño excepcional bajo el liderazgo de Cook y llegó a compararlo con el cofundador de la empresa, Steve Jobs. El exmandatario sostuvo que, aunque Apple habría tenido éxito con Jobs, el crecimiento alcanzado durante la gestión de Cook fue superior.