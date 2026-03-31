Familiares de preso político en huelga de hambre llevan días sin noticias sobre su estado

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El preso político Rolando Yusef Pérez Morera estaría próximo a cumplir tres semanas en huelga de hambre exigiendo que lo trasladen a una cárcel ubicada en su misma provincia.

No obstante, su madre Nancy Morera Viola dijo a Martí Noticias que no sabe si su hijo sigue con vida o si su organismo ha colapsado debido a que su situación podría haberse agravado por la desnutrición severa que padece.

Según explicó, el pasado 13 de marzo el joven le envió un papel con la mamá de un preso donde le adviertía de su decisión. "Yo no quisiera que siguiera en huelga de hambre porque él está bajo de peso. Está exigiendo el traslado para la zona de Artemisa. Ha pasado ya por nueve prisiones y ninguna de aquí de Artemisa: en Pinar del Río el 5 y Medio, Taco Taco y Kilo 8; en La Habana, el Combinado de Este, entre otras”.

“También ha tenido algunos problemas con oficiales de ahí, que han tomado represalias contra él”, agregó Morera Viola.

La reclusión de Pérez Morera en la prisión de Quivicán, ubicada en la provincia de Mayabeque, se ha convertido en una fuente constante de agobio económico para sus familiares, quienes denuncian que la distancia y la falta de transporte agravan la difícil situación del preso político.

La cárcel, situada a casi 20 kilómetros de su hogar, representa una barrera física que se traduce en un elevado gasto económico para la familia en cada visita. En el actual contexto de crisis de transporte y escasez generalizada en Cuba, los desplazamientos hasta la cárcel se vuelven una odisea, tanto por el costo de los combustibles o los transportes privados como por el precio de la comida y los productos de aseo.

La situación de Pérez Morera es parte de un patrón de aislamiento carcelario que, denuncian organizaciones de derechos humanos, busca desgastar no solo al prisionero, sino también a su núcleo familiar.

“Rolando está en una situación muy peligrosa. Lleva hoy 18 días ya en huelga de hambre sostenida, una huelga que inició en señal de protesta por exigir un traslado a una prisión en la provincia de Artemisa, donde está su familia”, indicó Yunier Suárez, subdirector del Centro de Denuncias CD, dedicado a registrar, documentar y visibilizar violaciones de derechos humanos en la Isla.

“En conversación con su madre, pudimos constatar que efectivamente Rolando ha sido víctima de malos tratos, ha sido recluido a una celda de castigo y la comunicación no está siendo fluida”.

La falta de información a Morera Viola sobre su hijo, no es solo una falta administrativa, sino una forma de castigo psicológico.

Pérez Yusef, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República, cumple una sentencia de ocho años de privación de libertad tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, Artemisa.

Lo que comenzó como una protesta se ha convertido en un muro de silencio por parte de las autoridades penitenciarias, que han restringido el contacto familiar y la entrega de información.

Martí Noticias trató de conocer sobre el estado de salud de Pérez Morera pero nuestras llamadas al establecimiento penitenciario no fueron contestadas.

El penal de Quivicán repite un patrón de abandono por lo que ha sido objeto de alertas internacionales en los últimos días. Al caso de Rolando, se une el de Roberto Pérez Fonseca, otro preso del 11J que, tras sufrir una caída que le provocó vómitos y contusiones, no habría recibido asistencia médica oportuna.