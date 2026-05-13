Fallece Pedro Roig, voz histórica del exilio cubano y defensor de la libertad
La vida de Pedro Roig estuvo marcada por el compromiso con la libertad, la verdad histórica y la causa de una Cuba democrática. Veterano de la Brigada 2506, líder del exilio, historiador, abogado y exdirector de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, dedicó su vida a defender los derechos humanos.
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