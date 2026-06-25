"Esto ha sido una catástrofe": Médico cubano narra el desastre en La Guaira tras los terremotos

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El médico cubano Dreny Ley Alba González aseguró este jueves que el estado venezolano de La Guaira, donde reside, sufrió una “catástrofe total” tras los dos fuertes sismos que sacudieron el país el miércoles.

En declaraciones telefónicas a Radio Martí desde La Guaira, Alba González describió un panorama de destrucción en las zonas más afectadas.

“Esto ha sido una catástrofe total”, afirmó.

“Edificios caídos, completamente destruidos, destrucción total. Pasan cada rato ambulancias, bomberos y toda la infraestructura que tiene que ver con eso”, dijo.

El médico explicó además que las interrupciones en las comunicaciones dificultan el contacto con el exterior. “Aquí no hay señal de ningún tipo. Yo estoy en un centro donde hay un wifi que es el único que hay por todo esto y logré conectarme”, señaló.

Aunque el barrio donde vive no sufrió daños de gran magnitud, dijo que “en las zonas colindantes eso fue un desastre, pero total”.

Las autoridades venezolanas informaron que el balance provisional asciende a 164 muertos y 971 heridos, mientras continúan las operaciones de rescate entre los escombros. El Gobierno declaró al estado de La Guaira como zona de desastre y confirmó daños severos en edificaciones, carreteras, servicios públicos y en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que permanece cerrado mientras se realizan inspecciones estructurales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó que existe un 44% de probabilidad de que el número final de víctimas mortales se sitúe entre 10.000 y 100.000 personas, una proyección basada en la magnitud de los terremotos y el nivel de exposición de las áreas afectadas.