"Está en un momento decisivo": alertan sobre el estado del preso político Otero Alcántara

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El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara inició este lunes una huelga de hambre de una semana en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, luego de recibir amenazas de muerte por parte de la Seguridad del Estado.

"Está en un momento decisivo. Un punto límite. Un borde real. Su cuerpo ha sido llevado al extremo durante años. Cinco años en los que han jugado con su vida, manipulándolo, desgastándolo, torturándolo de forma sistemática. Y él lo sabe. Lo tiene absolutamente claro", denunció en facebook la activista y amiga del artista, Claudia Genlui.

"Luis es consciente de algo que me duele profundamente: siente que su vida ha sido consumida en este proceso. Y desde ese lugar, está pensando más en el legado que deja que en su propia supervivencia. Ese es el punto que más me preocupa", agregó.

Las amenazas contra Otero Alcántara ocurrieron durante una visita al penal en la que participaron también autoridades del sistema de cárceles y prisiones.

Antes de iniciar la huelga, el artista realizaba un ayuno de 12 horas diarias desde el 26 de marzo, que planeaba concluir el día 31, pero decidió interrumpirlo para comenzar esta protesta más severa.

Según explicó Genlui, durante la huelga de hambre, que extenderá hasta el próximo martes, Otero Alcántara "no recibirá visitas, no aceptará llamadas y no permitirá ningún tipo de atención".

"Es un acto de resistencia, sí, pero también es un grito desesperado frente a una amenaza de muerte que no es aislada", agregó.

La activista por los derechos humanos indicó que el joven "está profundamente decepcionado por lo que ocurre dentro de las cárceles cubanas. Se siente vulnerable. Expuesto. Solo frente a una maquinaria que ha demostrado, una y otra vez, hasta dónde es capaz de llegar. Esto no es un gesto simbólico sin consecuencias. Esto es urgente. Esto es real. No podemos mirar hacia otro lado".



La denuncia se produce en medio de cuestionamientos legales sobre su permanencia en prisión. La semana pasada, el centro de asesoría Legal Cubalex denunció graves irregularidades en la actuación del Tribunal Provincial de Artemisa tras el rechazo de un recurso de habeas corpus presentado a favor del artista, en un caso que, según la organización, evidencia violaciones al debido proceso.

Cubalex anunció que llevará el caso ante instancias internacionales y exigió la tramitación efectiva del habeas corpus, el respeto a las garantías legales y la liberación inmediata de Otero Alcántara si corresponde conforme a la ley.

Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, fue condenado a cinco años de prisión. Ha sido reconocido por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia y, desde su encarcelamiento en 2021, ha protagonizado al menos seis huelgas de hambre y de sed en protesta por su detención y las condiciones carcelarias.