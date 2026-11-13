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Esperando un nuevo colapso

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Esperando un nuevo colapso

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La crisis en la generación eléctrica se agudiza en Cuba la carga no se puede cerrar, es decir suplir la mínima demanda. A la llamada “hora pico” la disponibilidad es de apenas 900 MW, es decir más de 2 tercios de la isla estará a oscuras.

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