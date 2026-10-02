Escudo de las Américas respalda a Bolivia por acciones contra el narcotráfico y la corrupción

Quince gobiernos de la alianza Escudo de las Américas expresaron este jueves su respaldo a Bolivia por sus recientes acciones contra el narcotráfico y la corrupción, según una declaración conjunta difundida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El texto, con fecha del 1 de octubre de 2026, fue suscrito por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

Los firmantes aplaudieron a las autoridades bolivianas por lo que describieron como “acciones decisivas” para enfrentar el tráfico de drogas, combatir la corrupción y exigir cuentas a quienes facilitan estas redes ilícitas.



El subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, destacó la firma del documento. "Juntos, respaldamos a nuestros socios a medida que frenan el alcance de las redes narcoterroristas y protegen la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio", escrbió el funcionario en su cuenta de X.

Asimismo, la declaración alienta a La Paz a continuar con las investigaciones y los enjuiciamientos, al tiempo que destaca los operativos policiales de alto perfil contra funcionarios y exfuncionarios de rango elevado implicados en estos delitos.

Según el comunicado, tales medidas envían un mensaje contundente: la administración democráticamente elegida de Bolivia y los demás países socios “ya no tolerarán la influencia ilícita en nuestro hemisferio, sin importar qué tan alto llegue”.

Este pronunciamiento está vinculado con la cumbre de líderes del Escudo de las Américas celebrada el 22 de septiembre, en la que las quince naciones reafirmaron su compromiso de defender a los gobiernos electos y proteger la seguridad regional frente a redes narcoterroristas. El texto concluye con una afirmación directa: “Hoy, apoyamos firmemente a Bolivia”.

Este respaldo internacional coincide con la reciente detención del fiscal general boliviano, Roger Mariaca, y de otros altos cargos del Ministerio Público. Las autoridades de La Paz acusan a este grupo de integrar una organización criminal destinada a proteger redes de narcotráfico.

El operativo policial se ejecutó pocos días después de que Washington revocara la visa de ingreso a Mariaca y a otros funcionarios por presuntos vínculos con la corrupción y el tráfico de estupefacientes.

Si bien la declaración conjunta no detalla casos concretos ni menciona nombres propios, se limita a convalidar la línea de investigación del Ejecutivo boliviano dentro del marco de cooperación regional de la alianza.