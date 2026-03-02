Eric Slover, el piloto que lideró la captura de Maduro y se convirtió en un símbolo nacional

Getting your Trinity Audio player ready...

¿Quién es Eric Slover, el militar estadounidense en ser reconocido como héroe nacional? Se trata de un Suboficial Mayor 5 (CW5) del Ejército de Estados Unidos, piloto de helicópteros especializado en operaciones de alto riesgo y miembro del 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (Night Stalkers).

Nacido el 30 de agosto de 1980 en la histórica ciudad de Hutsonville, Illinois, Slover es un ejemplo de formación integral. Es doble graduado de la Universidad de Norwich, institución donde completó una licenciatura y una maestría en Análisis de Defensa y Estudios Estratégicos.

Slover se alistó en el Ejército en 2005. Tras completar su formación de vuelo, se especializó en el pilotaje del MH-47G Chinook, una aeronave pesada diseñada para la inserción de tropas de élite en misiones complejas bajo fuego enemigo. A lo largo de dos décadas de carrera, acumuló una vasta experiencia en situaciones límite en múltiples teatros de operaciones.

Sin embargo, su nombre trascendió las filas militares a principios de 2026. El pasado 3 de enero, Slover lideró el vuelo principal durante la Operación Absolute Resolve (Resolución Absoluta), cuya misión era la captura de Nicolás Maduro en su complejo fortificado en Caracas.

Según los relatos oficiales, mientras se aproximaba al objetivo bajo un intenso fuego de ametralladoras, Slover fue alcanzado por cuatro disparos que destrozaron su pierna y cadera. Pese al dolor extremo y a la pérdida masiva de sangre, mantuvo el control de la aeronave. Su destreza permitió que los equipos de asalto descendieran con éxito, garantizando el cumplimiento de la misión sin bajas estadounidenses.

Por su heroísmo, Eric Slover recibió la Medalla de Honor, la mayor distinción militar del país, durante el discurso sobre el Estado de la Unión el 24 de febrero de 2026. Al presentar la condecoración, el presidente Donald Trump destacó su liderazgo inquebrantable. “Las hazañas de este guerrero vivirán para siempre en las crónicas eternas del valor militar. Incluso mientras la sangre fluía por el pasillo de la aeronave, el helicóptero aterrizó... Capturar a Maduro era lo único en lo que Eric estaba pensando”.

A la ceremonia, Slover asistió apoyado en un andador debido a sus heridas, acompañado por su esposa, Amy, quien ha sido el pilar de su carrera. Tras la misión, se hizo público un detalle que conmovió a la audiencia: Amy había bendecido las placas de identificación de su esposo con agua bendita antes de que partiera hacia la operación, un gesto que se volvió viral como símbolo de fe y protección.

A sus 45 años, además de la Medalla de Honor, Slover cuenta con numerosas condecoraciones que avalan una vida dedicada al servicio. Hoy, su historia es un referente de determinación y sacrificio tras un operativo que cambió el curso de la geopolítica contemporánea.

Además de Slover, otros militares fueron distinguidos con la Medalla de Honor por su valentía excepcional. Entre ellos destaca el Sargento Maestro Roddie Edmonds, quien recibió el honor de forma póstuma. Durante su cautiverio nazi en 1945, Edmonds desafió las órdenes del comandante del campo que exigía identificar a los soldados judíos. Al mando de 1.275 hombres, declaró con firmeza: "Todos somos judíos aquí". Enfrentando una pistola en la sien y citando las leyes de la Convención de Ginebra, su inquebrantable liderazgo evitó la ejecución de unos 200 compañeros.

Asimismo, se otorgó póstumamente la misma distinción al Sargento de Estado Mayor Michael H. Ollis, por su heroísmo en Afganistán en 2013. Durante un ataque masivo a su base, Ollis utilizó su propio cuerpo como escudo para proteger a un oficial polaco herido de un atacante suicida. Aunque logró abatir al insurgente, la detonación del chaleco explosivo le causó heridas mortales, salvando la vida de su aliado a costa de la propia.

En tanto, el Sargento Mayor de Comando (retirado) Terry P. Richardson fue condecorado por su valentía durante la Guerra de Vietnam. En un combate desigual en 1968, Richardson rescató a tres compañeros bajo fuego intenso y avanzó en solitario hacia una colina rodeada por un regimiento enemigo para dirigir ataques aéreos. A pesar de ser herido por un francotirador, mantuvo su posición estratégica durante siete horas hasta derrotar a las fuerzas enemigas. Al concluir la batalla, demostró un liderazgo abnegado al rechazar la evacuación médica para permanecer al lado de sus hombres.