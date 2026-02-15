Rubio defiende captura de Maduro: "Venezuela está mucho mejor hoy"

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió este domingo la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero.

Durante una comparecencia conjunta con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, Rubio abordó el tema luego de que un reportero recordara críticas previas de Fico sobre la intervención estadounidense en Caracas.

“Creo que le hiciste una pregunta para ver si podías ponernos en contra o algo así”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense. “A muchos países no les gustó lo que hicimos en Venezuela. No pasa nada. Era por nuestro interés nacional”.

El secretario subrayó que Washington asume que sus acciones no siempre contarán con el respaldo de todos sus aliados. "Eso no significa que no vayamos a ser amigos ni socios”.

Rubio calificó la operación que permitió la captura de Maduro como un éxito. “Les puedo asegurar que fue un éxito. Era necesario, porque el tipo era narcoterrorista y le hicimos un montón de ofertas”, sostuvo.

El secretario de Estado aseguró que la situación en Venezuela muestra señales de cambio desde la salida de Maduro del poder. “Miren lo que ha pasado en Venezuela en las seis semanas que lleva fuera”, dijo. “Aún queda mucho por hacer, pero puedo decirles que Venezuela está mucho mejor hoy que hace seis semanas”.

El país “tiene ahora la oportunidad de un nuevo futuro que no existía antes”, indicó.

En un discurso ante tropas en Fort Bragg, Carolina del Norte, el presidente Donald Trump describió el operativo como rápido y eficaz. “En cuestión de minutos, ya estaba en un helicóptero y lo sacaban de allí”, afirmó.

Trump destacó que la operación se realizó sin bajas estadounidenses pese a que Maduro se encontraba en una instalación militar fuertemente custodiada.

Tras la captura Maduro fue trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal en Nueva York y enfrenta cargos que incluyen conspiración para el narcotráfico, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas.