Entregan recursos federales para seguridad en Miami por Mundial FIFA 2026 y Reunión G20
El congresista Mario Díaz-Balart entregó al Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade más de 5 millones de dólares en fondos federales para ampliar la capacidad de respuesta ante eventos internacionales de alto perfil como la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la reunión del G-20.
Episodios
-
-
-
abril 06, 2026
Info Martí | El turismo en mínimos históricos
-
-
abril 03, 2026
Artemis II: Rumbo a la Luna para hacer historia.
-
Foro