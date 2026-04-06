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Entregan recursos federales para seguridad en Miami por Mundial FIFA 2026 y Reunión G20

Entregan recursos federales para seguridad en Miami por Mundial FIFA 2026 y Reunión G20
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Entregan recursos federales para seguridad en Miami por Mundial FIFA 2026 y Reunión G20

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El congresista Mario Díaz-Balart entregó al Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade más de 5 millones de dólares en fondos federales para ampliar la capacidad de respuesta ante eventos internacionales de alto perfil como la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la reunión del G-20.

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