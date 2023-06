Enjuician a 9 manifestantes de Cienfuegos en tribunal tomado por la policía política

Con el Tribunal Provincial de Cienfuegos tomado por la Seguridad del Estado, sesionó la primera jornada este lunes del juicio militar contra nueve manifestantes del Consejo Popular de Covadonga, en Aguada de Pasajeros, que protestaron el 30 de julio del 2022 en medio de un prolongado apagón.



Durante la vista oral se ofrecieron los testimonios de los acusados en presencia de la Fiscalía Militar, dijo a Martí Noticias Yanet González, tía de Marcos González Castro, uno de los acusados.

“Dijeron que sí, que participaron en la manifestación, que lo que gritaron fue que pusieran la corriente, [pero] negaron la participación en la rotura de la tienda y la rotura del cartel", explicó González.



Añadió que los agentes desplegados en el lugar no permiten que los familiares se acerquen a los acusados. "Ni siquiera pueden mirar para atrás; ellos están allí delante, todos los acusados están sentados en los bancos, delante, esposados y todo, y la familia al final, atrás", detalló.



Según González, el presidente de la sala reiteró que la presencia de los familiares en la vista no es necesaria, que "el juicio se puede hacer con los acusados, los abogados y los fiscales", y "le llamó la atención a una muchacha, la botó de la sala, que es la esposa de uno de los acusados".

La mujer criticó la forma de proceder de las autoridades. "No tienen profesionalismo, eso ratifica más que somos una dictadura, que es lo que ellos dicen y más nada, y no podemos hablar nada", manifestó.



El juicio tendrá una duración de una semana y este martes declaraban los testigos de la parte acusadora y los fiscales militares, agregó la tía de González Castro.



Los fiscales llamaron a declarar, entre sus testigos, a los directivos de las empresas que presuntamente recibieron daños económicos producidos por los manifestantes durante la protesta, quienes presentarían el monto total que se les reclama a los procesados.

“Que Dios tenga misericordia, porque para mí esos militares vinieron, tú sabes, a molerle los huesos a todo el mundo ahí. Le oré mucho a Dios por ellos, y porque ablandara esos corazones endurecidos de todos esos fiscales militares", dijo la mujer.

González se cuestionó también las peticiones fiscales, de hasta 12 años en algunos casos. "Tantos años como si hubieran matado a un ser humano", señaló.



"Sé que mi sobrino no hizo nada, lo único de malo que hubo en él fue, además de un sentir y un pensar diferente, tocar calderos, porque estaba obstinado de tantas horas sin corriente”, aseguró la tía de González Castro.



De acuerdo con la Petición Fiscal, a la que tuvo acceso Martí Noticias, los nueve enjuiciados son Roche Valentín Ibáñez González, de 29 años de edad; Elisnaide Martínez Cañete, de 37; Jorge Armando Castañeda Terrero, de 36; Dagoberto Escobar Sosa, de 62; Marcos González Castro, de 18; Pedro Caride Santana, de 28; Zeify Carmona Méndez, de 48, Gianny Betancourt Leiva, de 22, y Elier Alfonso Fonseca, de 31.



Los manifestantes fueron acusados de los presuntos delitos de sedición, desacato y sabotaje, según la imputación oficial elaborada por la Fiscalía Militar de la región de Cienfuegos, y firmada por el Teniente Coronel, José Antonio Comas Llanes.