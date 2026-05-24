Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Audiovisuales Martí

Enemigos de la Libertad: “Todavía hay cientos de presos políticos en Venezuela”: Henry Alviarez

Enemigos de la Libertad: “Todavía hay cientos de presos políticos en Venezuela”: Henry Alviarez
Embed
Enemigos de la Libertad: “Todavía hay cientos de presos políticos en Venezuela”: Henry Alviarez

No media source currently available

0:00 0:23:25 0:00
Descargar

Henry Alviarez, coordinador nacional de Vente Venezuela, analiza la compleja realidad venezolana en 2026 bajo un contexto de extrema presión internacional y expone cómo el régimen chavista se ha visto forzado a liberar a cientos de presos políticos debido al tutelaje de la administración Trump

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG