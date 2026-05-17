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Enemigos de la Libertad: Delcy Rodríguez es la cabeza del sistema criminal del chavismo: Gaby Perozo

Enemigos de la Libertad: Delcy Rodríguez es la cabeza del sistema criminal del chavismo: Gaby Perozo
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Enemigos de la Libertad: Delcy Rodríguez es la cabeza del sistema criminal del chavismo: Gaby Perozo

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La periodista Gabriela Perozo habla sobre la desfachatez del régimen chavista al maquillar la crisis migratoria venezolana y enfatiza que una verdadera transición democrática requerirá que EE. UU. presione para desmantelar las estructuras armadas y criminales que sostienen al poder.

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