Enemigos de la Libertad: Delcy Rodríguez es la cabeza del sistema criminal del chavismo: Gaby Perozo
La periodista Gabriela Perozo habla sobre la desfachatez del régimen chavista al maquillar la crisis migratoria venezolana y enfatiza que una verdadera transición democrática requerirá que EE. UU. presione para desmantelar las estructuras armadas y criminales que sostienen al poder.
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