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Elias Baumann, encargado de negocios de Estados Unidos en Managua, señaló el lunes en la red social X que “para Nicaragua, el mercado estadounidense no tiene reemplazo” y recordó que el 38 % de las exportaciones nicaragüenses tienen como destino Estados Unidos.

El diplomático estadounidense agregó en el mismo tuit que “en contraste, Nicaragua exporta apenas alrededor del 1.25 % de sus productos a China” y destacó que mientras “otros endeudan, Estados Unidos compra”.

El analista político nicaragüense Eliseo Núñez refrendó la afirmación de Baumann y señaló que para el país es difícil reemplazar a EEUU en hábitos de consumo, así como en cuanto a volumen de mercadería.

“Nicaragua produce cosas de acuerdo con los hábitos de consumo de los estadounidenses, que valga decirlo, también son hábitos de consumo que se parecen a los de los nicaragüenses y a los de todo el hemisferio occidental; muy distinto a los hábitos de consumo asiáticos donde siempre ha habido un mercado reducido a cosas muy específicas” sostuvo Núñez.

El analista interpretó el tuit de Baumann como un mensaje para el empresario nicaragüense y para el Ejército de tal manera que vean que “la sostenibilidad del comercio internacional con Daniel Ortega no es posible”. Porque, ejemplificó, “esto es como cuando tienes una pulpería [así se conoce en Nicaragua los pequeños negocios de barrio] y decidas pelearte con quien te compra más a la semana. Eso es lo que hace los Ortega Murillo y en términos reales es una estupidez”.

Por su parte, el economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, señaló que el mensaje del encargado de negocios estadounidense demuestra que “es incongruente una relación de privilegio comercial frente a un régimen que se declara enemigo de Estados Unidos” por lo que interpretó la publicación de Baumann como “un mensaje bastante claro” para el régimen de los Ortega Murillo.

Chamorro recordó que está en curso una investigación contra Nicaragua conforme la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 de Estados Unidos que podría conducir a la imposición de aranceles especiales o la elevación de los impuestos actuales.

Expreso político del régimen sandinista, Chamorro subrayó que en Nicaragua ya se sienten los efectos de la inseguridad jurídica, la falta de Estado de derecho y la deteriorada relación política con Estados Unidos. “Ya han sido miles de empleos los que se han perdido este año de las Zona Franca porque las empresas textiles están cerrando y se están yendo a otros lugares”.

Los datos confirman la deuda con China

Consultado por Martí Noticias, Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, dijo estar de acuerdo con la valoración realizada por Baumann. Recordó que en sendos artículos de opinión él ha explicado cómo entre 2021 y 2026 el régimen de los Ortega Murillo diversificó su endeudamiento en otras fuentes distintas de las tradicionales.

“En menos de tres años Nicaragua adquirió préstamos por 1,200 millones de dólares, con tasas de interés más del 4%, es decir, más altas que las del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que promedian el 2.6%; y de 38 préstamos, 12 son con China”, apuntó el experto.